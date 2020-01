(P) Noul parfum Bombshell Intense de la Victoria’s Secret

Brandul Victoria’s Secret lanseaza Bombshell Intense, noul parfum cu note senzuale care completeaza colectia multi-premiata de parfumuri Bombshell.

Provocatorul Bombshell Intense se alatura asadar unei colectii iconice de parfumuri – Bombshell. Inspirat de seducatorul rosu, Bombshell Intense incapsuleaza exact ceea ce si transmite aceasta culoare: putere, darzenie, dar si glamour si pasiune. Note: Cireasa rafinata, cremoasa, vie. Bujor rosu pentru acel touch pigmentat si abundent din aroma florala, care a consacrat parfumul Bombshell. Vanilia indrazneata invaluie totul intr-un finish bland, calduros.

Creat avand la baza valorile culorii rosu – care intruchipeaza puterea, darzenia, aerul glamouros si pasiunea – parfumul Bombshell Intense iti ofera o experienta senzoriala rasata si placuta, fiind totodata si cel mai cutezator parfum de pana acum al intregii colectii.

Notele care deschid acest parfum citric-floral-salbatic sunt extrase din rafinata si cremoasa cireasa, peste care „intervine“ bujorul rosu – cu ale sale impulsuri saturate care confirma semnatura florala a lui Bombshell.

In miezul parfumului troneaza vanilia din Madagascar – pura, dar viguroasa, si care desavarseste parfumul in note subtile, dar indraznete. In sfarsit, cativa stropi fini de nectar de piersici si pruna finiseaza senzual aroma.

Te vei indragosti pana peste cap de acea frumusete misterioasa pe care o proiecteaza un lan de bujori rosii infloriti. In inima parfumului vei descoperi esenta floral-proaspata a acelor bujori infloriti si care sa fie parca ocrotita de petalele lor purpurii.

Colectia include apa de parfum 50 si 100ml, apa de parfum rollerball 7ml, mist pentru corp 250ml si lotiune parfumata 250ml. Descopera intreaga colectie Bombshell Intense in magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City!