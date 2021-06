Nu lăsa tendințele la costume de mire din acest an să te ia prin surprindere, mai ales dacă vrei să te căsătorești în curând. Aruncă o privire la hit-urile propuse de designeri pentru acest an, la culorile de top și accesoriile potrivite pentru o nuntă de vis.

Iată care sunt cele mai populare tendințe în modă la vestimentația mirelui, din acest an:

Sunt în mare vogă costumele la comandă , care sunt croite după un tipar unic și după măsurile mirelui, ca de exemplu cele din colecția Filip Cezar

Designerii recomandă costumul englezesc pentru o siluetă ajustată, costumul din trei piese, costumul dintr-o țesătură cu imprimeu discret, costumul de tweed, catifea, lână sau mătase

Sunt la modă țesăturile de lux, în culori clasice (alb, negru, albastru, bej, maro), dar mai ales acele modele în culori regale, saturate, strălucitoare

Designerii pun accent pe accesorii (ceas, ac de cravată, papion, lavalieră, butoni, bijuterii) pentru a crea ținute elegante pentru mire, în 2021.

Dacă îți dorești un costum de lux, sofisticat și atemporal care să fie în tendințe mulți ani de acum înainte, îți sugerăm că alegi un costum de mire de la Filip Cezar, care impresionează prin unicitate și rafinament. La acest brand, articolele vestimentare sunt făcute pentru bărbații care iubesc moda și care au o deosebită plăcere să se îmbrace bine, să arate impecabil.

O parte integrantă a mărcii clasice Filip Cezar se bazează pe croitorie, pe eleganță și lux, în ceea ce privește vestimentația mirelui. Costumele pentru bărbați sunt realizate de o echipă de croitori cu peste 30 de ani experiență în domeniu, care lucrează la standarde ridicate, cu materiale de top, cum sunt cele din mătase ori lână 100%, țesături precum „super 120„, „super 100„ și „super 80„.

Cele mai puternice declarații în croitorie vin în nuanțe de culori gri, albastru, alb, negru și ivory. Dintre acestea, mai potrivite pentru costumul de mire sunt considerate: alb, negru și ivory. Colecția de costume Filip Cezar din acest an se evidențiază prin țesăturile sofisticate folosite, care provin de la producători renumiți din Spania, Italia, Franța și Anglia.

Filip Cezar îmbină silueta modernă a mirelui cu costumul clasic din trei piese, coferindu-i un aspect de lux, caracteristic acestui an, 2021. Acest brand are o semnificație specială pentru cuplu, fapt pentru care multe vedete de la noi din țară au apelat la serviciile sale, pentru a avea un costum elegant, așa cum și-au dorit pentru nunta lor.

Filip Cezar a creat o colecție de ținute pentru ceremonia de nuntă, care include o gamă variată de modele și țesături, care se adresează bărbaților ce își doresc pentru nuntă un costum realizat la comandă, manual, personalizat și accesorizat după gusturile și preferințele individuale. Colecția cuprinde și oferte accesibile oricărui buzunar, care pot fi achiziționate la prețuri imbatabile.

Cele mai populare creații sunt:

Costum de mire Filip Cezar Double Black confecționat la comandă, manual

Costum de mire realizat la comandă Filip Cezar Classic Black.

Acestea sunt doar două dintre cele mai importante creații de lux ale acestui brand care a uimit în fiecare an prin colecții de costume de lux, râvnite de orice bărbat. Acest lucru nu ne surprinde deloc, având în vedere faptul că Filip Cezar a fost mereu bine cotat și apreciat în țara noastră, an de an, datorită produselor sale de lux, realizate din materiale bogate, redate în culori deosebite.

Costumele de mire pot fi personalizate indiferent dacă fac parte din colecția nouă a acestui an, astfel încât modelul să se potrivească perfect pe corp. Pentru a avea un costum la comandă, personalizat, confecționat manual, sunt necesare cel puțin 20 de zilele lucrătoare, deci programarea se face din timp.

Filip Cezar impresionează și în acest an prin costumele de mire și costumele de ceremonie, prin abordarea neașteptată, senzațională a produselor formale de îmbrăcăminte pentru bărbați.