(P) 5 curiozități despre piele, soare și crema cu SPF

De ce creează soarele dependență? Cum au apărut cele 6 tonuri de piele la emoticoane? Cum te protejează algele brune de arsurile solare? Citește mai jos 5 curiozități despre piele, soare și crema cu SPF.

Tanorexia sau dependența de bronz

Lumina soarelui poate să dea, la propriu, dependență. Această dependență de soare, manifestată prin dorința compulsivă de a te bronza sau de a rămâne bronzat se numește tanorexie. De ce creează soarele dependență precum morfina?



Tanorexia este un fenomen în care expunerea la soare induce sinteza beta-endorfinelor la nivelul pielii. Acestea intră în fluxul sangvin și generează un efect asemănător opioidelor, care fac parte din aceeași familie de droguri precum morfina și heroina.

Expunerea excesivă și neprotejată la radiaţiile UV determină 90% din simptomele îmbătrânirii premature ale pielii, alunițe, pistrui, pete pigmentare, riduri, vase de sânge dilatate la nivelul pielii, fiind un factor de risc major pentru cancerul de piele.

De aceea este foarte important să folosești cremă cu protecție solară foarte ridicată atât pentru față cât și pentru corp. Aceasta asigură protecție solară foarte ridicată pentru pielea sensibilă, protejează ADN-ul celular și are proprietăți antiinflamatoare și calmante.

Emoji cu 6 nuanțe de piele

Ai observat când folosești emoji că poți alege din 6 tipuri de „omuleți”, fiecare cu o nuanță diferită a pielii?

Această reprezentare este inspirată din realitate, mai exact de Scara Fitzpatrick, clasificarea pielii în fototipuri, propusă de către Dr. Thomas Fitzpatrick în 1975.

Scara Fitzpatrick descrie 6 fototipuri cutanate ce se corelează cu nivelul de melanină, cu răspunsul la acțiunea radiațiilor UV și cu riscul apariției cancerului de piele.

Cancerul de piele este cea mai comună formă de cancer în rândurile populației caucaziene, însă el afectează toate nuanțele de piele.

Tipul 1: piele foarte albă cu tentă palidă. Se arde mereu și nu se bronzează.

Tipul 2: piele albă, ochi de culoare închisă. Se arde ușor, se bronzează foarte greu.

Tipul 3: piele albă cu tentă măslinie. Se bronzează după ce se arde.

Tipul 4: piele ușor măslinie. Se arde puțin, se bronzează ușor.

Tipul 5: piele măslinie. Se arde rar, se bronzează intens.

Tipul 6: piele de culoare măsliniu-închis/piele neagră. Nu se arde niciodată, se bronzează întotdeauna.

Algele brune protejează pielea

Mai exat extractul de alge brune, Antileukine 6, protejează împotriva inflamației provocate de razele ultraviolete prin inhibarea transformărilor celulare induse de UVA și UVB. Acesta protejează fibrele de colagen şi elastină, previne deshidratarea, hipersensibilizarea și lezarea pielii.

Extractul de alge brune în combinație cu extractul din fructul de Physalis și apa termală Herculane se găsesc în crema hidratantă pentru față cu SPF50+ Sunlight și oferă protecție solară 360 de grade împotriva radiațiilor UVA, UVB, IR (infraroșii) și VIZ (lumina albastră). Crema este recomandată de medicii dermatologi pentru pielea sensibilă uscată și deshidratată, se aplică ușor și nu lasă urme albe.

Coco Chanel a dat moda pielii bronzate

Înainte de anii 1920, în America și Europa, pielea bronzată era asociată cu clasele inferioare, care munceau pământul, și pielea deschisă, cu aristocrații.

Curentul pielii albe, ca porţelanul, a luat sfârşit datorită lui Coco Chanel. Într-o vacanţă petrecută pe Coasta de Azur, celebra creatoare a stat prea mult la soare fără să-și dea seama, declarând apoi în revista Vogue că „Fata anului 1929 trebuie să fie bronzată”. Așa a luat naștere un nou trend și pielea bronzată a devenit un simbol al bogăției.

Prima cremă cu protecție solară

Dacă arsura solară a lui Coco Chanel a dat trendul pielii bronzate în anii 1920, arsura chimistului Franz Greiter de pe muntele Piz Buin, din 1938, l-a convins pe acesta să inventeze protecția solară. Așa se face că în 1946 a creat „Gletscher Crème” sau „Glacier Cream”, un produs cu SPF2.

SPF2? Sună aproape incredibil acum, când ne gândim la crema cu SPF50+, nu?

Alte surse îl creditează pe Eugene Schueller, fondatorul companiei L’Oreal, când vine vorba despre invenția primei creme cu protecție solară, în 1936.

Ce nu știai însă este că prima cremă cu protecție solară 360°: UVA, UVB, IR, VIZ din România a fost creată de brandul de dermatocosmetice Ivatherm. Medicii dermatologi recomandă Sunlight Cremă hidratantă pentru față SPF50+ pentru că previne: arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii, petele pigmentare și apariția cancerului. În plus, are o formulă hidratantă, nu lasă urme albe și nu este lipicioasă.