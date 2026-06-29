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Hi Gloss! – Tendința high gloss revine în designul interior

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.  Actualizat 29.06.2026, 11:33
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Westwing readuce în prim-plan una dintre cele mai spectaculoase tendințe de design interior: finisajele high gloss. Prin selecția Hi Gloss!, brandul propune piese de mobilier și accesorii care celebrează lumina, reflexiile, culoarea și finisajele impecabile – elemente ce transformă orice spațiu într-un decor contemporan, sofisticat și plin de personalitate. 

Suprafețele lăcuite cu aspect lucios adaugă ritm și dinamism amenajărilor interioare, modificând subtil percepția spațiului printr-o senzație de luminozitate și profunzime vizuală. Este o estetică ce atrage privirea cu încredere: îndrăzneață, dar atemporală, spectaculoasă și totodată durabilă. Piesele statement devin puncte de atracție, în timp ce accesoriile atent alese reflectă și distribuie lumina în moduri surprinzătoare, contribuind la crearea unui ambient vibrant și elegant. 

Hi Gloss! – Tendința high gloss revine în designul interior

Accentele metalice și finisajele cromate completează perfect acest univers vizual. Oțelul polisat, suprafețele oglindă și detaliile reflectorizante pun în valoare formele sculpturale și amplifică jocul luminii în încăpere. Rezultatul este un decor sofisticat, modern și plin de profunzime, în care contrastele dintre luciu și texturile metalice reci creează o estetică actuală și rafinată. 

Paleta cromatică a colecției oferă multiple posibilități de exprimare. Nuanțele intense de burgundy și roșu aprins adaugă dramatism și caracter, în timp ce tonurile delicate de bej și alb-crem creează o bază echilibrată și calmă. Subtonurile luminoase de portocaliu și galben insuflă energie și optimism, iar finisajele lucioase le amplifică strălucirea, oferind culorilor o prezență mai vie și mai dinamică. 

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Hi Gloss! – Tendința high gloss revine în designul interior

Prin echilibrul dintre delicatețe și îndrăzneală, selecția Hi Gloss! inspiră amenajări care pot fi fie spectaculoase și expresive, fie armonioase și echilibrate. Este o invitație de a transforma lumina într-un element de design în sine, unde fiecare reflexie contribuie la crearea unei atmosfere contemporane, elegante și pline de personalitate. 

Descoperă selecția completă și inspirația pentru următoarea ta amenajare pe www.westwing.ro.

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