De la Coasta Amalfi la București: Fă cunoștință cu ținutele care domină vara 2026

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Soarele cade peste terasele suspendate din Positano, iar la câteva mii de kilometri distanță, pe Calea Victoriei, aceeași stare de spirit se vede în ținute. Vara 2026 vine cu o energie care amintește de revistele glossy ale anilor 2000, când moda avea farmec, personalitate și o doză sănătoasă de relaxare. Nimeni nu pare interesat de reguli rigide. În schimb, garderoba feminină se construiește în jurul unor piese care respiră vacanță, libertate și un strop de glamour italian.

Influențele mediteraneene domină colecțiile resort 2026, iar designerii vestimentari au readus în prim-plan siluete lejere, materiale naturale și culori care par inspirate direct din peisajele de pe Coasta Amalfi.

În continuare, vei găsi o privire asupra ținutelor feminine care au cucerit vara 2026 și care funcționează la fel de bine pe Riviera italiană, în București sau într-un city break spontan.

Rochia albă care merge oriunde

Unele piese revin în fiecare sezon, însă vara aceasta rochia albă capătă o alură mai sofisticată. Croiul amplu, broderiile discrete și bumbacul ușor înlocuiesc variantele foarte mulate sau încărcate de detalii.

Lungimi care inspiră vacanță

Pe podiumuri și în street style apar frecvent:

rochii midi cu volum;

modele cu bretele fine;

variante din bumbac texturat;

croieli inspirate de cămășile bărbătești.

Aspectul general pare relaxat, fără să lase impresia de neglijență.

Detaliile care fac diferența

Broderia englezească, inserțiile din dantelă și materialele cu aspect artizanal se regăsesc printre tendințele verii. Vogue și publicațiile de lifestyle remarcă și revenirea texturilor croșetate sau perforate, inspirate de estetica boemă a anilor ’70.

Cum se poartă în București

O rochie albă midi alături de o geantă împletită și o pereche de sandale simple rezolvă aproape orice invitație de zi, de la brunch la o plimbare prin centrul orașului.

Galbenul unt și alte nuanțe care colorează sezonul

După câțiva ani dominați de bej, gri și tonuri neutre, garderoba de vară primește mai multă lumină.

Vedeta sezonului: butter yellow

Galbenul unt apare pe rochii, costume lejere, cămăși supradimensionate și accesorii. De altfel, stiliștii internaționali îl numesc una dintre cele mai vizibile tendințe ale verii 2026.

Alte culori de urmărit

Printre nuanțele observate în colecțiile recente se numără:

albastru marin solar;

verde lime temperat;

roz pudrat;

portocaliu ars;

alb crem.

Combinațiile nu mai urmăresc perfecțiunea matematică. Contrastul și spontaneitatea par să dicteze regulile.

Inspirație de la vedete

În ultimele luni, Kaia Gerber a fost fotografiată purtând siluete minimaliste în tonuri deschise, iar Olivia Rodrigo a adoptat frecvent accente pastel și încălțăminte inspirată de estetica franceză.

Pantalonii capri și revenirea siluetelor anilor 2000

Dacă cineva ar fi spus acum câțiva ani că pantalonii capri vor reveni în forță, reacțiile ar fi fost împărțite. Vara 2026 schimbă complet percepția asupra lor.

De ce funcționează acum

Versiunile actuale au:

croieli curate;

materiale premium;

linii simple;

styling modern.

Rezultatul pare mult mai rafinat decât variantele asociate cu începutul anilor 2000.

Cu ce se combină

Moda momentului favorizează:

cămăși din in;

topuri cu umerii goi;

sacouri oversized;

veste masculine.

Secretul proporțiilor

O jachetă amplă sau o cămașă lejeră oferă echilibru întregii ținute și păstrează aerul contemporan al look-ului.

Geanta împletită și accesoriile cu aer mediteranean

Dacă ar exista un singur accesoriu care să rezume vara 2026, acela ar fi geanta cu textură naturală.

Materialele preferate

Rafia, paiul și pielea împletită apar peste tot, de la brandurile de lux până la colecțiile accesibile.

Accesorii care completează povestea

Merită urmărite:

cerceii supradimensionați aurii;

brățările rigide;

eșarfele legate în păr;

ochelarii cu influențe retro.

Efectul „La Dolce Vita”

Campaniile realizate pe Coasta Amalfi de case precum Tod’s au readus în atenție eleganța relaxată specifică verilor italiene. Croielile simple și accesoriile bine alese transmit exact acea atmosferă lipsită de efort.

Încălțămintea care schimbă complet ținuta

Sezonul acesta aduce surprize și la capitolul pantofi.

Ballet pumps, noua obsesie fashion

Balerinii clasici împart acum scena cu ballet pumps, un model inspirat din stilul franțuzesc, cu toc mic și confort ridicat. Kaia Gerber, Alexa Chung și Olivia Rodrigo se numără printre fanele acestui tip de încălțăminte.

Flip-flops ies din zona de plajă

Da, șlapii rămân în tendințe. Diferența apare în modul de styling: se poartă alături de rochii elegante, pantaloni largi și costume lejere.

O alegere care traversează sezoanele

Pentru o garderobă ușor mai urbană, mergi pe apariții elegante care combină compleuri și rochii feminine din in cu pantofi din piele naturală de damă disponibili pe the5thelement.ro, mai ales atunci când agenda zilei include atât întâlniri profesionale, cât și ieșiri de seară.

Jacheta denim care a luat locul modelelor mulate

O schimbare discretă, dar vizibilă, apare și în zona denimului.

Adio croielilor foarte strâmte

Jachetele scurte și mulate pierd teren în fața modelelor oversized, inspirate de vestiarele masculine.

Cum se poartă vara aceasta

Cele mai reușite combinații includ:

fuste midi din poplin;

pantaloni largi;

rochii vaporoase;

seturi monocrome.

Denim într-o variantă mai matură

Spălăturile foarte deschise sunt concurate de nuanțe mai închise și mai curate, care oferă ținutelor un aspect mai sofisticat.

Stilul Amalfi ajunge în garderoba de zi cu zi

Poate tocmai acesta este motivul pentru care vara 2026 pare atât de atrăgătoare. Tendințele din sfera fashion nu impun schimbări dramatice și nici investiții extravagante. O rochie albă bine aleasă, o geantă împletită, o cămașă din in sau o pereche de pantofi confortabili reușesc să transmită aceeași stare pe care o inspiră o după-amiază petrecută pe malul Mediteranei.

Moda sezonului vorbește despre lejeritate, texturi plăcute și piese purtabile. De la Amalfi până la București, ținutele care domină vara 2026 au ceva în comun: arată natural, respiră eleganță și lasă suficient spațiu pentru personalitate.

Sursa foto: Pexels.com

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