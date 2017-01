Cu ce se ocupă acum Virgil Ianţu?

Virgil Ianțu ar reveni cu drag în televiziune dacă i s-ar propune un proiect potrivit și are planuri mari și în legătură cu muzica. Până la o nouă emisiune sau un nou album, se instruiește să devină un profesionist în dezvoltare personală și se ocupă de fiica lui, Jasmina. Vedeți ce ne-a declarat în exclusivitate vedeta.



Când te vom mai vedea la tv?

Să știi că și eu cred asta și mă bucur! Agenția cu care lucrez a făcut de curând o cercetare și am fost tare bucuros să aflu rezultatele. Am descoperit că, deși am lipsit de la tv, sunt în preferințele publicului, că ei apreciază în continuare verticalitatea mea, implicarea în zona educațională. Percepția publicului asupra imaginii mele este neschimbată, ceea ce înseamnă că nu am greșit când am ales să stau cât de departe pot de scandal, tabloid sau orice alte propuneri din această direcție. Mă bucur să văd că ce am construit de-a lungul anilor nu s-a șters. Mai mult, generația tânără îmi e alături, ei de fapt au fost copiii emisiunilor cu copii de acum câțiva ani. Și asta e tare bun și le mulțumesc că mă urmăresc în ceea ce fac, e o generație faină! La TV mă veți vedea atunci când voi primi o propunere care să mă reprezinte, să îmi facă plăcere.

Îţi lipseşte televiziunea?

Mi-ar plăcea să revin, desigur, atât timp cât mă regăsesc în ce fac, în locul potrivit. Primesc foarte multe mesaje pe acest subiect pe siteul meu. De câte ori scriu ceva, pe lângă discuțiile pe care le am cu cei care mă urmăresc acolo, inevitabil vine și această întrebare. Probabil că și eu le lipsesc lor, oamenilor, care mă întreabă de asta. Cât timp ai oameni care te doresc și te apreciază pentru ceea ce le transmiți, ai un public, înseamnă că e nevoie de tine. Îmi iubesc publicul, iubesc oamenii, lucrul în echipă, munca de platou și știu că experiența acumulată m-ar ajuta foarte mult astăzi.

Ai o mulţime de proiecte, predai cursuri de dicţie, eşti implicat în diverse campanii… cum te îmbogăţesc pe tine aceste activităţi, iniţiative?

Mă ajută în primul rând să cunosc oameni și să mă dezvolt. Am făcut mai multe cursuri în această perioadă, cum este cel de Leadership Coaching, citesc destul de mult în zona aceasta de dezvoltare personală, cred că orice lucru nou pe care îl faci este un plus în dezvoltarea personala. Dacă vorbim de satisfacții, ele sunt enorme atunci când constați că efortul depus, munca ta, îi ajută și pe ceilalți.

Cu ce-i îmbogăţesc acestea pe cei cu care colaborezi?

Exact cu aceleași lucruri cu care m-au îmbogățit alții pe mine. Orice lucru pe care îl faci din suflet, își atinge ținta. Și dacă ai obținut un singur zâmbet, de unde nu sperai prea curând, înseamnă că ai realizat ceva.

Ce fel de profesor eşti?

Glumeț, pasional, jucăuș și foarte serios.

Care sunt cele mai plăcute amintiri din experienţa ta de televiziune?

Am foarte multe momente plăcute, greu de uitat. Primul premiu de 1 miliard la „Vrei să fii miliardar?“, fiecare emisiune „Copiii spun lucruri trăsnite“, oamenii cu care am lucrat, copiii de la care am învățat. Mă bucur de fiecare dată când descopăr un nou copil, azi adult, care vine și îmi spune bucuros că am stat de vorbă pe când era micuț, la „Copiii spun…“ Am cunoscut un număr impresionant de oameni și de copii în acea perioadă, oameni faini, cu un bagaj de cunoștințe imens și extrem de frumoși. La fel și cei mici, care acum mă invită la Balul bobocilor, ei fiind absolvenți de liceu sau facultate. Sunt amintiri frumoase, dar treaba mea este să le reîmprospătez cu unele noi.

Cum a fost 2016 pentru tine şi ce aşteptări ai de la 2017? Şi pe plan profesional, dar şi personal?

În plan personal, îmi doresc să acumulez, să mă adaptez, să învăț lucruri noi care sa mă ajute în celălalt plan, cel profesional. Muzica are un rol important în ceea ce vreau să fac anul viitor. Voi schimba lucruri, voi adăuga, voi veni cu lucruri noi. Cursurile de dezvoltare personală pe care le fac cu copiii și care îmi aduc foarte mari satisfacții îmi doresc să devină o tradiție și sper ca de aceste cursuri să se bucure cât mai mulți copii. La fel și părinții lor, cu care stau de vorbă după fiecare curs, ajutându-i să îi cunoască mai bine pe cei mici.

2016 a fost un an bun din care am învățat multe lucruri. Sper ca 2017 să mă facă mai înțelept, și în finalul lui, sănătos și mulțumit.

Cu ce te surprinde fiica ta în fiecare zi?

E foarte greu de povestit cum e relația mea cu Jasmina și ce dialoguri purtăm. Suntem într-o glumă permanentă, replici maxime și o veselie ce pe mine mă face să levitez. Da, chiar mi-a ieșit de câteva ori. O să vă arat, tot de la ea am învățat.

Ce fel de adult ţi-ai dori să fie?

Deja îi cam văd profilul. Încrezătoare în ea, dar extrem de sensibilă, deșteaptă, dar ușor naivă, deschisă, plină de umor, dar serioasă.

Cum vă petreceţi timpul tată-fiică?

Facem și lecții împreună la materii cum ar fi geografie, istorie, știinte și, din motive obiective, foarte rar la matematică. Îi place mult să învățăm împreună. În rest, mă joc cu ea cât pot de mult și îi acord toată atenția mea, așa cum e și normal, de altfel.

Eşti alături de ea în campania „Puteam să fiu eu“. Ce i-ai spus despre acest lucru?

Ca părinți o învățăm să respecte și să mulțumească pentru ce are, să-i respecte pe cei din jur, oricare ar fi clasa socială și să ajute cât poate. A înțeles imediat despre ce este vorba și a tratat foarte serios subiectul. Acea fotografie are o încărcătură emoțională cu totul specială.

Cum vede ea, la această vârstă, problemele societăţii?

Întreabă, iar noi îi răspundem. E foarte atrasă de problemele sociale, își dorește mult să poată să schimbe lucruri, să poată să se implice. Sunt surprins să văd că la 11 ani are o putere de înțelegere atât de profundă. Așa este întreaga generație. Mult mai maturi și mai atenți la lucruri importante decât eram noi.

Îţi mai doreşti copii?

Da, alături de care să lucrez și să învăț și să mă joc.

Care e cea mai frumoasă amintire de Crăciun?

Părinții mei au avut grijă ca fiecare Sărbătoare să aibă o atmosfera magică. Venirea Iepurașului, a lui Moș Nicolae, Moș Crăciun erau momente de care ne bucuram fantastic. Se întampla ceva greu de înțeles și de explicat pentru noi, dar eram extrem de fericiți. Crăciunul în sine este o amintire a fiecărui an al copilăriei și ne străduim să transmitem asta și Jasminei, să aibă amintiri frumoase. Nimic material nu poate concura cu bucuria pe care o avem când ne adunăm cu familia, cu finii, cu bunicii, deși par vorbe mari, nu sunt, e adevărat!

Tu ce fel de copil ai fost?

Am fost? Sunt și voi rămâne un copil bun, exemplar, ascultător și harnic.

Ce planuri ai în legătură cu muzica? Când vom asculta ceva nou de la tine?

Sunt în căutări de reîmprospătare a playlistului cu piese în aranjamente noi, dar și piese originale. Mă reapuc de treabă.

Un bărbat adevărat niciodată nu…

Urăște.

Un bărbat adevărat întotdeauna…

Iubește.

