Fiica lui Jose Mourinho, Matilde, s-a căsătorit.„Sunt atât de fericită!” Imagini de la spectaculosul eveniment

Fiica lui Jose Mourinho, Matilde, s-a căsătorit cu logodnicul ei, Danny Graham, într-o ceremonie fastuoasă, sâmbătă, în Portugalia.

Potrivit Daily Mail, influencerița, în vârstă de 28 de ani, a spus „Da” la o fermă de familie din Azeitao, în fața a 300 invitați, familie și prieteni. De asemenea, tatăl ei în vârstă de 61 de ani a organizat o cină pentru 80 de invitați cu o zi înainte de nuntă, la Casa Muzeului José Maria da Fonseca.

Matilde a purtat o rochie mulată la marele eveniment, elegantă, cu umerii goi și mâneci lungi. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de cercei simpli cu diamante, iar părul și l-a ținut prins într-un coc elegant, sofisticat. Partenerul ei, Danny, consultantul imobiliar de profesie, a optat pentru un costum negru clasic și papion, cu o butoniere asortate cu buchetul miresei sale.

Apropiații cuplului au postat pe rețelele lor de socializare imagini superbe de la frumosul eveniment, dar și un clip cu primul lor dans împreună ca soț și soție.

A filha de José Mourinho, Matilde, casou este fim de semana com o britânico Danny Graham, em Azeitão, e alguns vídeos e fotos foram publicados nas redes sociais.



A natural felicidade no rosto do treinador português foi um dos momentos partilhados. #JoseMourinho pic.twitter.com/4N4IdDcC3I — A BOLA (@abolapt) October 14, 2024

Matilde și Danny au fost nedezlipiți la cina lor de recepție, într-un decor de vis, cu mesele încărcate cu lumânări și plante și cu tavanul de sticlă împodobit cu viță de vie suspendată.

Matilde și Danny sunt împreună de opt ani

Matilde și Danny au început să se întâlnească pentru prima dată în 2016, când Matilde l-a dus în vacanță în Portugalia pentru a-și întâlni bunicii.

Apoi, Danny i-a cerut mâna în august anul trecut. La momentul resăectiv, Matilde și-a adrătat pe Instagram inelul uriaș cu diamante.

Vorbind înainte de ziua lor cea mare, ea a apărut pe podcastul By Annabelle și și-a exprimat entuziasmul pentru ceremonie.

„Sunt atât de fericită că am toți prietenii și familia împreună pentru a sărbători în același loc. Nu este negociabil, prietenii și familia mea trebuie să fie acolo! Ziua poate fi la fel de perfectă ca un vis, dar dacă oamenii cu care ai vrea să o împărtășești nu sunt acolo, atunci nu merită” – a spus Matilde.

Singura fiică a lui Jose și a soției sale, Matilde Faria, a mai adăugat: „Evident, nu vreau să plouă!”

Matilde are o diplomă de master la Condé Nast College of Fashion and Design în 2021.

Ea a continuat să-și creeze propriul brand de bijuterii în Londra, Matilde Sustainable Jewellery, colaborând cu nume precum Stormzy, iar unele dintre creazțiile ei au purtate și de faimosul ei tată.

Danny este directorul și co-fondatorul companiei de consultanță imobiliară Agace and Graham.

Jose nu a vorbit încă public despre nunta fiicei sale, dar în 2022 a dezvăluit că este nerăbdător dă devină bunic. Fostul manager de la Manchester United și Chelsea a recunoscut că și-ar mări colecția de tatuaje dacă ar avea un nepot. Jose avea deja semne pe brațul drept sus al trofeului Ligii Campionilor, plasat între cupele Europa League și Europa Conference League.

