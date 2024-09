Rebel Wilson s-a căsătorit. Actrița care a făcut publică relația cu partenera ei, Ramona Agruma, în iunie 2022, s-a logodit la Disneyland de Ziua Îndrăgostiților în 2023.

Rebel Wilson și iubita ei s-au căsătorit

Rebel Wilson, în vârstă de 44 de ani, s-a căsătorit cu partenera ei Ramona Agruma în Sardinia, Italia, sâmbătă, 28 septembrie, notează People.

Wilson și Agruma (40 de ani), au făcut publică povestea lor de dragoste în iunie 2022, actrița postând o fotografie a cuplului pe Instagram în dreptul căreia a scris: „Credeam că sunt în căutarea unui prinț Disney… dar poate de ceea ce aveam cu adevărat nevoie în tot acest timp era o prințesă Disney.”

Cele două au ales să se căsătorească în Italia și pentru că acela este locul unde au petrecut prima lor vacanță în postura de cuplu după confirmarea publică a relației.

Rebel Wilson a postat pe Instagarm o fotografie cu Ramona ținându-se de mână în orașul de pe malul mării Porto Cervo, subtitrând postarea – „Ciao Bellas”. Au petrecut cinci zile la hotelul exclusivist Cala di Volpe.

Wilson și Agruma, care este fondatorul brandului de îmbrăcăminte sustenabilă Lemon Limon, s-au logodit de Ziua Îndrăgostiților în 2023 – iar actrița australiană a ales un cadru de poveste pentru marele moment. Ea i-a adresat întrebarea soției sale de acum în fața Castelului Frumoasa Adormită din Disneyland din California.

Wilson a împărtășit vestea fericită pe Instagram la acea vreme, inclusiv o fotografie cu cuplul sărutându-se în timp ce Agruma și-a arătat inelul de logodnă, împreună cu o altă fotografie a lui Wilson stând în genunchi în fața lui Agruma în timp ce ținea în mână o cutie albastră de inel. Au purtat în mod corespunzător pulovere în dungi roz și alb, brodate cu inimioare.

„Am spus Da! Mulțumim pentru inelul uimitor și lui Bob Iger și echipei incredibile de la Disneyland @disneyweddings pentru că au realizat această surpriză magică!” a scris Wilson în descrierea postării.



Ulterior, Wilson a detaliat cum a cererea surpriză în cartea sa biografică, „Rebel Rising: A Memoir”, lansată în aprilie 2024.

„Ramona a văzut petalele de trandafir pastelate pe podea și trandafirii în vaze. I-am spua că este specială este pentru mine. Si apoi m-am pus în genunchi și am deschis cutia cu inel. Am continuat cu – ‘Deci in acest mod clișeic, în aceasta zi, Ramona Agruma, te vei căsători cu mine?’ ‘

Da!’, a spus ea printre lacrimile care îi curgeau pe față.”

Rebel Wilson și partenera ei au o fetiță

De când actrița a devenit mama unei fiice, Royce Lillian, prin surogat, în noiembrie 2022, Agruma a fost o sursă importantă de sprijin, ajutându-o să o crească pe fetița de aproape 2 ani. În timpul unei apariții la The Morning Show din Australia în aceeași lună, Agruma a spus că venirea pe lume a lui Royce a fost o experiență care a „schimbat viața” pentru ambele femei.

„Parcă începi să te gândești la altcineva în loc de tine, prioritățile se schimbă”, a explicat ea. „Nu îți mai spui: ‘Ah, mi-aș dori să merg la un masaj’ sau ceva de genul, ci ‘Vreau doar să petrec timp cu ea și să fiu acasă’.”

