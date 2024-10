Anca Țurcașiu îl știe pe iubitul ei de când era căsătorită cu Cristian Georgescu. „N-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună!”

Anca Țurcașiu a vorbit deschis despre bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea. În vârstă de 54 de ani, artista și-a confirmat noua relație în vară.

Anca Țurcașiu și-a refăcut viața amoroasă la 54 de ani

Anca Țurcașiu a fost până acum destul de discretă cu privire la viața ei privată. După divorțul de Cristian Georgescu, cu care a fost căsătorită 22 de ani, Anca Țurcașiu a evitat să dea detalii cu privire la o nouă relație. Dar la sfârșitul acestei veri a fost surprinsă la mare în compania unui bărbat misterios, iar după ce fotografiile cu ei doi au fost făcute publice, a confirmat că are pe cineva în viața ei printr-un mesaj postat în mediul online.

„Am lângă mine un om drag, la fel de liber ca și mine, care face din viața mea una minunată! Grijă, atenție, iubire, respect, siguranță, tot ceea ce își poate dori o femeie de la un bărbat. (…) „Sentimentul de libertate este cel mai puternic în viață, așa consider… Am ajuns într-un moment perfect al vieții în care pot spune ceea ce simt, pot spune NU atunci când nu vreau ceva, pot alege să fac doar ceea ce-mi doresc, cu cine doresc” – a transmis ea pe Instagram.



Anca Țurcașiu, despre iubitul ei: „N-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună”

Într-un interviu pentru viva.ro, Anca Țurcașiu a recunoscut că îl cunoaște pe iubitul ei de 20 de ani, ei fiind inițial prieteni. Iubitul Ancăi Țurcașiu, a cărui identitate o păstrează secretă, a fost și el căsătorit în perioada în care Anca era în mariajul cu Cristian Georgescu, dar ulterior s-a despărțit de soție.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…” – a spus ea pentru sursa menționată mai sus.

Întrebată cum a fost cucerită de iubitul ei și cu ce fel de gesturi o surprinde acesta, actrița a spus că băbatul de lângă ea este extrem de grijuliu, tandru și romantic.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu” – a mai dezvăluit artista pentru aceeași sursă.

