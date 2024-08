Reacția Ancăi Țurcașiu după ce Christian Sabbagh a spus că este o „bătrână legendă cu un puștan după ea”. „Restul e cancan!”

Anca Țurcașiu i-a răspuns mesajului acid al lui Christian Sabbagh, în care a spus că vedeta a refuzat să facă o poză cu fiica lui. Prezentatorul de la Kanal D și-a exprimat în mediul online nemulțumirea față de gestul artistei care nu și-a făcut timp să facă o fotografie împreună cu micuța lui, însă vedeta nu a stat mult pe gânduri și a dat replica.

Christian Sabbagh, replică dură la adresa Ancăi Țurcașiu

Christian Sabbagh a povestit cum în timpul vacanței la un hotel de lux din Mamaia, unde era și Anca Țurcașiu pentru a prezenta un spectacol, fiica sa, Anais, în vârstă de 7 ani și-a dorit o poză cu vedeta, dar aceasta nu și-a putu face timp pentru a-i îndeplini dorința.

„Fiica mea a vrut să-și facă o poză cu Anca Țurcașiu, care lucra la același hotel unde ne-am cazat. A refuzat-o, spunând ca are treabă! Anais are milioane de vizualizări și zeci de mii de distribuiri la o singură postare la doar 7 ani. Faptul ca această bătrână legendă cu un puștan după ea a refuzat-o denotă faptul ca faima se cucerește, dar o poți distruge într-o secundă!!!” – este postarea lui Christian Sabbagh, notează dcnews.ro.

Răspunsul Ancăi Țurcașiu

Nu a trecut mult că Anca Țurcașiu a reacționat tot în spațiul virtual public, spunând că nu răspunde răutăților care sunt lansate la adresa ei.

„Să aveți o seară minunată! Să ne bucurăm de lucrurile care nu se cumpără cu bani! Ca de exemplu, un apus spectaculos! Eu continui să trăiesc frumos, imună la răutatea sau invidia oamenilor, continui să-mi trăiesc viața liniștită, senină, știind că singurul scop al meu este să fiu un om mai bun în fiecare zi.

Cine mă cunoaște știe cum sunt. Restul…..e can can…. Nu răspund niciodată răutăților sau oamenilor care adresează cuvinte rele la adresa mea…” – a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu pe pagina ei de Instagram.

Citeşte şi: Christian Sabbagh a plâns când și-a auzit fiica, în ziua în care a împlinit 52 ani. Cum l-a surprins Anais la petrecere / Video

Citeşte şi: Iulia, soția lui Christian Sabbagh, mesaj dureros despre afecțiunea fiului cel mic. „Nu mă doare că are autism! Mă doare că oamenii judecă!”

Citeşte şi: Anca Țurcașiu, siluetă impecabilă în costum de baie la 54 de ani: „Nu știu să folosesc filtre”. Cum se menține în formă / Galerie foto

Citeşte şi: Acasă la Anca Țurcașiu. Artista e pasionată de design interior. Imagini din căminul de vis

Anca Țurcașiu a devenit bunică la 54 de ani

CONȚINUT VIDEO UNICA

Anca Țurcașiu are o nepoată, pe nume Zoe, care a venit pe lume în această vară. Artista este mândră foc că fiul ei, Radu,a devenit tată și s-a declarat „cea mai fericită de pe Pământ” că este bunică.

„Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe Pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a spus Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Radu este fiul Ancăi din căsnicia cu medicul stomatolog Crisitan Georgescu. Despre rolul de mamă, artista spunea în urmă cu ceva vreme că nu are regrete.

„Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, a explicat Anca Țurcașiu.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News