Sofia, răsfățată de Bianca Drăgușanu cu o vizită la coafor de ziua ei. „Facem freză nouă, sunteți pregătiți cu toții, da?” Fata a împlinit 8 ani

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a împlinit 8 ani. Sofia s-a transformat într-o domnișoară superbă și elegantă și a fost răsfățată de mama ei cu o vizită la coafor pentru a face unele schimbări de look.

Sofia, răsfățată de mama ei cu o vizită la un salon de coafură

Este motiv de bucurie în casa Biancăi Drăgușanu care își sărbătorește fiica astăzi, 26 septembrie. Fosta soție a lui Victor Slav a început pregătirile pentru ziua de naștere a Sofiei de miercuri, când a ales tortul și a mers cu sărbătorita la un salon de coafură pentru a o răsfăța cu o schimbare de look.

„Sofia se pregătește intens pentru ziua ei care este mâine. A venit să se facă frumoasă. Tăiem și vârfurile, facem freză nouă, sunteți pregătiți cu toții, da? Eu te fac frumoasă de ziua ta și mâine vine tati și te ia, ce părere de asta? Bună, nu?” – a spus Bianca într-un clip postat pe Insta Story, în timp ce fiica ei era se afla în grija hairstilyștilor.

Joi, vedeta a postat o poză superbă cu fiica ei pe Instagram și i-a transmis acesteia un mesaj plin de emoție.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis cel mai bun și frumos înger să mă iubească: Sofia. La mulți ani, copilul meu minunat! Ești iubirea mea infinită! ps: și soarele lu’ buni” – a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu Sofia, purtând o coroniță argintie de prințesă pe cap.

Sofia este pasionată de bijuterii cu diamante

După despărțirea Biancăi de Victor Slav, Sofia a rămas în grija mamei, dar petrece frecvent timp și cu tatăl ei. În urmă cu câteva săptămâni, Bianca Drăgușanu spunea că fiica ei este pasionată de bijuterii cu diamante.

„Are seiful ei, cu bijuteriile ei, pe care le-a tot primit, pe care le-am cumpărat eu, bunica, tati. Are bijuteriile ei de când era mică. Unele nu îi mai sunt bune, dar o să le schimb sau o să le modific. Are și ea bijuteriile ei. Cred că are mai multe bijuterii decât mine primite”, a declarat Bianca pentru Ego.ro.

Sofia studiază la o școală de stat după ce mama ei a decis că vrea ca fata să crească precum ea, nu la o unitate de învățământ privată. Bianca Drăgușanu consideră că școala de stat îi va asigura fetei o educație optimă.

„Momentan, da (n.r. îi oferă tot ce nu a avut ea în copilărie), când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă face la fel.

Am „N” exemple de copii care ai fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta?

Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stateam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu, acum câteva luni, la FRESH by UNICA, despre alegerea făcută cu privire la educația Sofiei.

Foto – Instagram

