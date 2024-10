Pepe și fost soție, Raluca Pastramă, continuă să se reăzboiască în instanță, la trei ani de la divorț. Artistul a fost recent chemat în instanță de Raluca, fiind înștiințat cu doar o zi înainte de proces, pentru că ea dorește să schimbe domiciliul fetelor.

Pepe spune că Raluca nu și-a mai luat fetele la ea în ultimele trei săptămâni

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu trei ani, în februaie 2021, după nouă ani de mariaj. Ei au împreună două fete – Maria și Rosa, care au rămas în grija cântărețului. Pepe și Raluca au stabilit ca mama fetelor să nu plătească pensie alimentară și să le poată vizita pe copile ori de câte ori dorește.

Acum, cei doi se judecă pentru custodia fetițelor.

Pepe a declarat recent că Raluca Pastramă nu și-a mai vizitat fetele în ultimele trei săptămâni.

„Noi, prin acordul nostru parental, am convenit nişte lucruri: că ea nu plăteşte pensie alimentară, că fetele locuiesc cu mine, că ori de câte ori doreşte, poate să vină la noi acasă. Nu a venit la noi acasă niciodată, şi în ultimele trei săptămâni nu mi-a mai solicitat să ia fetele.

Probabil, încearcă să îşi creeze o probă din asta, cum că n-au mai fost fetele la ea. Nu aveam obligaţia asta, pentru că nu-i vacanţă, fetele sunt în timpul şcolii. Mie mi se rupe sufletul că nu vine să stea cu ele” – a spus Pepe, interviu pentru Fanatik.

Artistul a precizat apoi că în weekend, Raluca i-a solicitat să o lase pe Rosa la o petrecere, iar momentul când ea a luat-o pe fată a fost surprins pe camerele de luat vederi. Pepe spune despre înregistrare că este „dovada” că fata a fost cu mama ei acum câteva zile.

„O singură solicitare am avut, duminica asta, să o las pe Rosa la o petrecere. A venit şi a luat-o. Norocul meu este că am salvat acel filmuleţ de pe camerele de luat vederi din faţa casei, cum că a luat-o pe Rosa şi am făcut dovada că acum câteva zile Rosa a fost cu ea. Cineva o învaţă prost. Eu nu mă lupt cu nimeni, ea se luptă singură. Eu nu am nicio problemă, am fost solicitat, m-am dus la instanţă” – a adăugat artistul pentru aceeași sursă.

Ce spune Pepe despre intențiile Ralucăi Pastramă, după solicitarea de schimbarea domicliului fetelor

Pepe este de părere că Raluca are un interes financiar în toată această situație. Conform acordului semnat după divorț, dacă domiciliul fetelor se schimbă, Pepe va fi obligat să plătească pensie alimentară.

„Noi aveam un acord, conform căruia ea nu plăteşte pensie alimentară. Mai mult ca sigur, dacă se schimbă domiciliul, mă obligă să plătesc pensie alimentară. Asta e intenţia, una financiară. Dacă îi dau copiii pe cap trei săptămâni şi nu răspund la telefon, dacă nu le duc eu la antrenamente şi la şcoală, s-ar putea să aducă fetele, sufocată. Nu are cum să aibă ea timp de aşa ceva. Are alte probleme. Are liber să vină la noi, să plătească şcolile, următoarea factură e de 13.000 de euro”- a mai declarat cântărețul pentru sursa amintită mai sus.

