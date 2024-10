Pepe și Raluca Pastramă, din nou la tribunal pentru custodia celor doi copii, la trei ani de la divorț. Fetele lor locuiesc cu artistul: „Am înnebunit când am auzit!”

Raluca Pastramă l-a chemat pe fostul soț, artistul Pepe, la tribunal. Fosta parteneră de viață a prezentatorului de la „Te cunosc de undeva” își dorește ca fiicele lor, Maria și Rosa, să locuiască jumătate din timp cu ea. În prezent, fetele cuplului sunt în grija artistului și a actualei soții, Yasmine Pascu. Atât Pepe, cât și Raluca au vorbit public despre procesul în care sunt implicați.

Pepe, chemat la tribunal de Raluca Pastramă, pentru că-și vrea fetele înapoi

Pepe a fost chemat la tribunal de fosta soție, Raluca Pastramă, la trei ani de la divorț. Fostul cuplu a semnat divorțul în februarie 2021, după nouă ani de căsnicie. După separare, fiicele lor, Maria și Rosa, au rămas în grija artistului. Acum, fosta pereche se luptă în instanță pentru custodia celor doi copii.

Pepe a declara că Raluca Pastramă nu a plătit niciodată pensie alimentară pentru fetele lor, în timp ce ea îl acuză că a denigrat-o public. Artistul a acuzat-o pe Raluca de infidelitate.

Pepe: „Am înnebunit când am auzit!”

Raluca Pastramă l-a chemat pe Pepe la tribunal pentru renegocierea custodiei fetițelor lor de 9 și 12 ani. Atât solist, cât și fosta soție mai au câte un copil. El mai are un fiu, Pepe Junior, alături de actuala soție, make-up artista Yasmine Pascu, iar ea mai are o fetiță, Maryam, alături de Ibrahim Ibru, al doilea soț. Raluca și Ibrahim s-au căsătorit în iunie 2022 și s-au despărțit la începutul anului 2023. Au rămas în relații bune, însă, de dragul fetiței lor.

Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” o acuză pe fosta soție că nu a plătit niciodată pensie alimentară pentru fetițele pe care le au împreună și că nu s-a ocupat de educația lor de când ei sunt despărțiți.

„E problema ei! Trebuie să fac exact ce-și dorește ea? Dacă dumneai și-a dorit ca fetele să rămână la mine pentru că nu a avut timp să se ocupe de ele… De la divorț au rămas la mine și eu mă ocup de copii. Am aflat astăzi în sala de judecată că am avut o înțelegere pe gură. Pe bune? Înțelegerile se fac în scris! Divorțul se face în scris.

Ea a plecat de acasă! Să vină după fete și să le ia când își dorește, în weekend-uri, dar ea nu vine. Cu ce o denigrez? Nu a depus nimic la dosar, nu i-am blocat niciodată accesul, nu i-am refuzat niciodată accesul în casă, nu am refuzat-o niciodată când a venit la copii. Ea nu vine! Ce să-i fac, să-i duc eu la poartă?

Pepe: „Nu are niciun aport în educația copiilor.”

Nu ți se pare ciudat ca niște copii să aibă două domicilii și o săptămână să stea cu haine, cu cărți, caiete, costumații, cu tot să plece în fiecare săptămână că așa vrea mami? Să decidă instanța! Ea a zis că ne-am înțeles verbal. Am înnebunit când am auzit! Avem acte semnate, acord parental, divorț. Cum poți să spui că avem o înțelegere verbală și eu n-am respectat-o? Ea și-a dorit asta, n-am propus eu.

Eu m-am ocupat de copii. Ea vrea acum să fie jumătate – jumătate. Nu înțeleg ce consumă! Ea nu a dat niciun leu în viața ei. Nu plătește pensie alimentară, nu a plătit în viața ei nimic din educația copiilor. Nu are niciun aport în educația copiilor. N-am înțeles de ce m-a chemat astăzi! De unde tupeul ăsta? Nu e nimeni prost. Copiii au dat declarație și copiii vor să rămână acasă”, a declarat artistul, în exclusivitate pentru VIVA!.

Raluca Pastramă: „Sunt mama copiilor lui și mă denigrează.”

Pe de altă parte, Raluca Pastramă îl acuză pe Pepe că o denigrează. Ea își dorește să petreacă timp cu fetițele sale și vrea ca ea și fostul partener de viață să aibă o relație frumoasă, e dragul Rosei și Mariei.

„Mă denigrează, sunt mama copiilor lui și mă denigrează de ani de zile. Dacă vă uitați puțin de când suntem noi doi împreună, eu niciodată nu l-am denigrat. Niciodată nu am vorbit urât despre el. Eu îl consider în continuare tatăl copiilor mei. Vreau copiii mei să vadă lucruri frumoase, nu să ajungă mai târziu și să vadă lucruri urâte despre mine sau despre tatăl lor.

În fine, fiecare face ce consideră. Eu așa am considerat, conform educației mele. Când vrei să facă bani, na… Eu am avut procesul cu Ibrahim, s-a pronunțat. Ibrahim își vede copilul o dată la două săptămâni, în weekend. Asta a fost soluția în procesul cu Ibrahim”, a spus Raluca Pastramă.

De ce au divorțat Pepe și Raluca Pastramă

Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit în anul 2012, iar în anul 2021 au decis să meargă pe drumuri separate. La acea vreme, artistul a declarat public în repetate rânduri că el nu și-a dorit despărțirea. Anul acesta, în schimb, prezentatorul de la Antena 1 a acuzat-o pe fosta soție de infidelitate în timpul căsnicie.

„Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic. Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani, pot să râd acum”, a spus Pepe, într-o emisiune TV.

Înainte mariajului cu Raluca, între anii 2006 și 2011, Pepe a mai fost căsătorit cu actrița Oana Zăvoranu. Pepe s-a căsătorit cu a treia soție, Yasmine, în vara anului 2022, în secret. Cununia religioasă și nunta au avut loc anul acesta, pe 7 iunie.

