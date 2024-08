Loredana Groza, extravagantă la sala de fitness în pantaloni scurți cu plasă. Cum a fost filmată făcând exerciții

Loredana Groza face furori cu apariția sa și când merge la sala de fitness. În vârstă de 54 de ani, artista a ales o ținută interesantă, care a atras atenția tuturor pentru sesiunea de antrenamente.

Loredana Groza, extravagantă la sala de fitness

Loredana Groza a postat în secțiunea de Story câteva clipuri video cu ea la sala de fitness, în timpul antrenamentelor de rutină, de la care nu se abate nicicând. Artista a fost filmată în timp că făcea câteva exerciții pentru brațe, picioare și absomen îmbrăcată într-un tricou mulat negru și o pereche de pantaloni sport, negri, largi, până la genunchi, cu plasă în zona coapselor.

Cum își menține Loredana silueta de invidiat

Loredana Groza este foarte disciplinată când vine vorba despre stiulul de viață sănătos și urmează unele reguli stricte pentru a fi mereu în cea mai bună formă. De-a lungul anilor s-a spus adesea că artista a apelat la proceduri estetice pentru a arată impecabil, dar lucrurile stau cu totul altfel.

„Timpul pe care-l investesc, nu prea mult, e extrem de bine rânduit. Nu merg des la cosmetică, nu-m permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenii, dar nu sunt de folos.



Așa că nu aruncații cu banii pe geam fetelor, domnilor… Am un program de viață extrem de strict, disciplină, sunt ca un sportiv de performanță, nu-mi pierd nopțile. Doar atunci când am câteva zile de vacanță, atunci îmi permit să mă abat de la el. Dar vacanță, din păcate nu am când să iau, dar din fericire am mult de lucru și asta mă bucură. Nu am răgaz să plec nicăieri” – a spus Loredana, acum ceva timp pentru impact.ro.

Loredana Groza: „Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta!”

Tot despre operațiile estetice, Loredana a mai spus că nu este împotriva lor, dar ea nu a apelat la așa ceva până acum.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine” – a spus ea pentru Antena Stars.

Legat de rutina ei de menținere a frumuseții, artista spune că își începe ziua cu un pahar cu apă fierbinte și un mic dejun ușor.

„Dimineața, beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a precizat Loredana, pentru aceeași sursă.

