Laurențiu Reghecampf, declarații dure la adresa Anamariei Prodan.”Pentru mine e un om mort!” Ce spune despre impresară la trei ani după divorț

Laurențiu Reghecampf a declarat recent că nu îl mai deranjează sau afectează comentariile Anamariei Prodan, cea care i-a fost parteneră de viață circa 16 ani. Cei doi se luptă în continuare în instanță în procesul de divorț care durează de aproape trei ani.

Laurențiu Reghecampf, declarații dure la adresa Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf a fost invitat în podcastul realizat de Costin Ștucan, pentru iAM Sport, iar cu acest prilej a tranmis un mesaj dur fostei sale soții.

„O să facă multe comentarii pe tema asta (n.r. – Anamaria Prodan), dar eu nu mai discut. Am ajuns la nivelul ăla încât, crede-mă că mă lasă rece, pentru că toate lucrurile se repetă. Uite, îţi dau o speţă acuma… eu am primit… de fapt, nu vreau să mai vorbes. Am zis și m-am jurat…

Nu vreau să mă gândesc dacă se bucură sau dacă nu se bucură, pentru că nu mă interesează ceea ce o să declare în continuare. Pentru mine e un om mort și e punct. Adică, tot ceea ce va spune după acest podcast, când o să vadă, mă lasă rece” – a spus fostul antrenor al Universității Craiova.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf încă se mai judecă în procesul de divorț

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat în urmă cu trei ani, după o relație de 16 ani din care a rezultat și un copil, fiul lor, laurențiu Jr., alintat „Bebeto”. Procesul de divorț dintre cei doi nu s-a finalizat încă, pentru că, spune Anamaria Prodan, Reghecampf nu s-a prezentat la termenele de judecată.

„E întreruptă această liniște și fericire a noastră de niște procese pe care le intentează Reghe, amanta lui Reghe, circuri, care mă derajează pe secundă, când primesc citația. „Sunt prizonier în această căsnicie”, avem 10 cuvinte, le-am spus perfect. Alo, cine te ține? De ce nu vii la notar?”, a spus Anamaria Prodan anul trecut.

Reghecampf are poprire pe partea lui de casă în care ea locuiește cu copiii, după ce ar fi refuzat să-și plătească datoriile către Universitatea Craiova, club de la care a plecat fără să-și temine mandatul. Anamaria Prodan s-a judecat cu fostul antrenor și pentru numele Reghecampf.

„Am câștigat numele. Lumea nu înțelege, l-am câștigat că a zâmbit și judecătorul. Cine a inventat numele ăsta? Cine a pus numele ăsta pe hartă? Că de la 7 clase cu care ai venit la mine și fără nimic, ți-am construit cariera și drumul. Eu ți-am creat viața asta. Ce a trăit în ultimii trei ani a trăit datorită mie pentru că eu am fost icoana vieții lui, eu am fost busola vieții lui, eu am fost mentorul vieții lui”, a explicat Anamaria Prodan în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir.

