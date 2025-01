Demisie neașteptată la Antena Stars. Vedeta părăsește trustul după mai bine de un deceniu de activitate. „Îmi îndrept atenția spre alte proiecte TV!”

Mișcare neașteptată în televiziune, după ce o vedetă de la Antena Stars a decis să să pună punct colaborării cu trustul care a făcut-o celebră. După 11 ani în care a prezentat diverse emisiuni, prezentatoarea a decis să pornească pe un alt drum.

Demisie neașteptată, la început de an, la Antena Stars

Una dintre vedetele de la Antena Stars și-a dat demisia. Ramona Ilie, căci despre ea este vorba, a plecat de postul de televiziune care a consacrat-o după mai bine de un deceniu de activitate. Ea a prezentat diverse emisiuni acolo, precum ”Star News”, ”Star matinal”, ”Showbiz Report” și a făcut echipă și cu alți colegi de breaslă, ca Andrei Ștefănescu, Cătălin Cazacu sau Natalia Mateuț. Iată că acum a decis să pună capăt colaborării cu Antena Stars și își dorește să continue cu activitatea în televiziune.

”După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format. Rămân cu amintiri frumoase și cu respect pentru tot ce a însemnat această perioadă, iar acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească” – a spus ea, pentru cancan.ro.

Ramona Ilie a înlocuit-o pe Natalia Mateuț în „Showbiz Report”

Ramona Ilie i-a luat locul Nataliei Mateuț la „Showbiz Report” în ianuarie 2023. Ea avea deja o experiență vastă în televiziune, prezentând de mult timp știrile mondene la Antena Stars.

„Noul an începe, pentru mine, cu dorințe împlinite! Și da, visele devin realitate atunci când crezi în ele și muncești pentru asta! Sunt fericită să vă anunț că, începând de luni, eu, Natalia, Andrei și Cătălin dăm startul distracției, dis-de-dimineață, la Showbiz Report. E o provocare pentru mine, sunt aproape trei ore de direct, un format nou și o formulă nouă, toate concepute ca să vă facem diminețile mai frumoase. Așa că fiți cu ochii pe noi, de luni până vineri, de la ora 8”, a transmis Ramona pe Facebook la momentul respectiv.

Tot atunci, ea anunța că va fi prezentă pe micile ecrane la Antea Stars și în weekenduri. „Și nu uitați că ne vedem și la știri, la Star Magazin-ul de weekend, sâmbăta și duminica, de la ora 14.00. Wish me luck!” – a adăugat în postarea sa.

Ramona Ilie s-a căsătorit în urmă cu patru ani

Ramona Ilie este căsătorită din vara lui 2021, dar de-a lungul timpului a preferat să-și țină viața personală despre de atenția publicului.

„Suntem de 16 ani împreună, din liceu, și acum am hotărât să facem și pasul cel mare, să fie oficială toată treaba. A contat că am crescut împreună, ne cunoaștem foarte bine, încrederea este importantă, respectul și dragostea, care se transformă din îndrăgosteală în iubire trainică.



Sper să fie așa până când moartea ne va despărți, mai ales că ne dorim și un bebe. (…) Am plâns ca un copil mic când m-a cerut și nu credeam că voi mai avea emoții acum, după atâția ani. Simt că dragostea e la fel de mare ca la început sau mai mare”, a declarat Ramona acum ceva vreme la Antena Stars.

