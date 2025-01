Cătălin Cazacu, despre relația de prietenie cu Giani Kiriță și Vladimir Drăghia, în prezent, după Exatlon: „Viața merge înainte și drumurile se ramifică” / EXCLUSIV

Prietenia în lumea showbizului poate părea adesea superficială, dar există exemple care demonstrează contrariul. Experiențele comune, precum participarea la emisiuni de succes, pot crea legături autentice și de durată între vedete. Un astfel de exemplu este relația dintre Cătălin Cazacu, Giani Kiriță și Vladimir Drăghia, consolidată în cadrul competiției Exatlon România. Sportivul a fost invitat la Fresh by Unica, unde a oferit detalii despre relaţia lui din prezent cu cei doi prieteni.

Cătălin Cazacu, despre relația de prietenie cu Giani Kiriță și Vladimir Drăghia

Cătălin Cazacu, fost concurent în echipa Faimoșii din cadrul celebrului show Exatlon, a vorbit în exclusivitate pentru Fresh by Unica despre prietenia sa cu Giani Kiriță și Vladimir Drăghia.

Experiența Exatlonului, un reality show de anduranță difuzat în 2018, a reprezentat o etapă de neuitat în viețile celor trei.

„Am trăit niște chestii pe care nu le trăiești în mod normal. Emisiunea aia pentru mine a fost o experiență de viață inegalabilă”, ne-a declarat Cătălin Cazacu.

Cei trei au format o echipă unită, trăind momente intense, de la foamea crâncenă și spălatul cu apa din ocean, până la provocările psihice și fizice.

„Am mâncat doar cocos, de nu mai pot să văd cocos în fața ochilor. Am legat prietenii. Nu zic eu care să dureze o viață, dar puternice”, ne-a mai spus acesta.

Ce a spus despre relaţia cu Giani Kiriţă

Despre relația cu Giani Kiriță, Cazacu a vorbit cu mult umor și sinceritate, afirmând că se aseamănă destul de mult cu acesta.

„Giani este mai mult decât un prieten, pentru că am petrecut foarte mult timp împreună și cumva avem cam un grad asemănător de retard. Asta ne ajută. Nu trebuie neapărat să avem aceleași calități, dar avem aceleași defecte”, a spus Cătălin Cazacu.

Dincolo de glumele caracteristice, cei doi au împărtășit momente speciale care i-au transformat în aliați de nădejde.

Ce a spus despre relaţia cu Vladimir Drăghia

Cât despre Vladimir Drăghia, acesta reprezintă contrastul perfect în trio-ul format la Exatlon

„Vladimir este mai serios dintre noi. Este băiat de casă. După ce a ieșit de acolo, s-a căsătorit, este tată-model. Pe el puteți să-l dați drept exemplu”, a adăugat Cazacu.

Care este relaţia celor trei în prezent

Din păcate, odată cu trecerea timpului, drumurile celor trei s-au ramificat, potrivit spuselor lui Cătălin Cazacu.

„Viața merge înainte și ușor-ușor drumurile se ramifică. Nu ne mai vedem atât de des cum ne vedeam înainte, dar prietenia nu s-a alterat. Ea trebuie, dacă e sinceră, și întreținută”, a explicat fostul Faimos.

Cătălin Cazacu a mai povestit cum, între timp, prioritățile s-au schimbat pentru fiecare dintre ei. Vladimir și-a dedicat timpul familiei, Giani Kiriţă s-a implicat în proiecte personale, iar el continuă să fie prezent în lumea mondenă.

„Se întâmplă ca în anumite perioade ale vieții să fii mai apropiat de unii oameni. De exemplu, eu am același prieten la Timișoara de când aveam în jur de 14 ani. Am aceeaşi prieteni. Nu ne mai vedem atât de des, dar prietenia nu s-a alterat. Acum, ce-i drept, ușor-ușor viața merge înainte pentru fiecare și ușor-ușor drumurile se ramifică.

Ce am văzut eu este că de la an la an, de la petrecerile unde eram doar băieți, ușor, ușor, ne-am împuținat în sensul că fiecare s-a măritat. Unii căsătorit, unii măritat, acum cum ți-a fost norocul. Mă sperie, ușor, ușor, rămân cam ultimul, dar prietenia nu moare niciodată. Ea trebuie, dacă e sinceră, trebuie întreținută”, ne-a mai dezvăluit Cătălin Cazacu.

Sursa foto: Ada Cheroiu şi Instagram

