Cum s-a afișat iubita lui Tudor Chirilă în finala „Vocea României”. Iulia Mîzgan a atras atenția tuturor cu prezența sa fermecătoare

Tudor Chirilă a câștigat pentru a șaptea oară “Vocea României”, cu Aura Șova, concurenta căreia i-a fost antrenor până în finală. Pentru a-l susține în marea finală din 20 decembrie, alături de artist a fost partenera lui de viață, Iulia Mîzgan.

Cum s-a afișat iubita lui Tudor Chirilă în finala „Vocea României”

A fost mare bucurie pentru Tudor Chirilă în ediția din acest an a emisiunii de talente muzicale „Vocea României”. Spre dezamăgirea celorlalți jurați, Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu și Irina Rimes, Tudor Chirilă a câștigat din nou concursul, pentru a șaptea oară, concurenta lui, Aura Șova, plecând acasă cu marele premiu și cu trofeul mult râvnit. Aura a cântat piesa „It’s all coming back to me now” și a avut un duet cu antrenorul ei, dar și unul cu Marius Manole.

De la marea finală „Vocea României” 2024 nu putea lipsi Iulia Mîzgan, partenera de viață a lui Tudor Chirilă. Ea a fost prezentă în public, la studiourile Kentauros, unde s-a filmat totul live. Îmbrăcată într-o cămașă albă, largă, cu guler înalt și o pereche de blugi largi, cu părul prins, machiaj discret și un ruj roșu pe buze, Iulia a fost o prezență fermecătoare la finala „Vocea României”.

Cine este Iulia Mîzgan, partenera de viață a lui Tudor Chirilă și mama copiilor lui





Tudor Chirilă (50 de ani) și Iulia (39 de ani) sunt împreună de mai bine de un deceniu și au împreună doi băieți – Petru (7 ani) și Ivan (9 ani). Iulia Mîzgan s-a născut în Bistrița și a absolvit Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din București. Partenera lui Tudor Chirilă este o prezență foarte discretă în lumea showbiz-ului, preferând să stea departe de luminile reflectoarelor și de atenția celor care sunt interesați de viețile vedetelor.

Iulia a devenit mamă pentru prima oară în 2014, iar doi ani mai târziu familia lui Tudor Chirilă s-a mai mărit cu un membru. Despre partenera sa, Tudor are doar cuvinte frumoase.

“Este o femeie iubitoare, este o frumuseţe şi, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă şi fericită” – a spus artistul despre iubita lui acum ceva timp.

În timpul pandemie de COVID-19, Iulia Mîzgan a pus bazele unei afaceri cu jucări educative care s-a dezvoltat rapid.



„Povestea Mara and Tom a început în urmă cu câţiva ani, când eu am ajuns în Finlanda, într-o vizită în care voiam să descopăr sistemul educaţional de acolo, să văd sistemul la muncă. Am vizitat de la grădiniţă până la universitate. Am văzut nişte jucării educative care mi-au plăcut foarte tare şi atunci am zis că este clar că trebuie să încercăm să zugrăvim puţin sistemul nostru, bazat pe învăţarea pe de rost, cea clasică“, a povestit Iulia Mîzgan, pentru Ziarul Financiar.

„Suntem într-un moment în care publicul încă mai are nevoie să cunoască mai mult tot ce înseamnă educaţia STEM (n.r. – îmbinarea mai multor discipline – ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică), dar şi jocurile de societate, jocurile educative care pot fi o alternativă foarte bună la jocurile pe tabletă, jocurile video. Aici este provocarea noastră – ne dorim să le arătăm părinţilor că există alternativă la tablete. Poate necesită puţin şi din implicarea lor. Dar vrem foarte tare să arătăm că există jocuri educative, logice, cu provocări, care pot înlocui jocurile pe calculator“ – a adăugat ea pentru aceași sursă.

Tudor Chirilă și Iulia nu sunt căsătoriți

Deși au o familie superbă și o relație de peste 10 ani, Tudor și Iulia nu s-au căsătorit până acum și consideră că acest pas nu ar aduce niciun beneficiu legăturii lor.

„Pentru mine nu, nu înțeleg de ce ar fi un subiect tabu. Nu mi se pare că este o instituție care mai aduce ceva important. Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult respectul și iubirea. Căsătoria nu poate garanta respect, nu poate garanta iubire nesfârșită. Fiindcă ea a fost la bază un instrument social. Era un instrument social de care lumea, până la urmă, nu știu cât mai are nevoie. Nu cred că este obligatoriu să fii căsătorit ca să poți avea un parteneriat de-o viață, de exemplu.

Mai ales că acum este reglementat parteneriatul și prin faptul că dacă ai o relație de peste opt ani, partenerul tău începe să aibă aceleași drepturi și la un partaj, și la împărțirea lucrurilor, dacă e să ajungem aici, în zona aceasta mai mercantilă a despărțirilor. Căsătoria și nunta, mai ales, care vor, chipurile, să fie un fel de start în viață. Masa de nuntă, restaurantul, salonul de nunți, trupa de cover-uri de la nuntă, DJ-ul, mâncarea, florile, toate astea sunt parte din spectacolul nunţii, consecinţă a căsătoriei la Starea Civilă. Genul acesta de evenimente nu ne plac nici mie, nici partenerei mele, iar aici ne-am potrivit”, a spus, acum ceva timp, Tudor Chirilă pentru Taifasuri.

