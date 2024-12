Ce va face Aura Șova cu marele premiu de 100.000 euro. Concurenta lui Tudor Chirilă a câștigat Vocea României sezonul 12

Aura Șova este marea câștigătoare a celui de-al 12-lea sezon al emisiunii „Vocea României”, iar trofeul i-a fost înmânat de Lara Fabian. Tânăra a dezvăluit ce va face cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro, precizând că nu are de gând să păstreze banii.

Aura Șova a câștigat Vocea României, sezonul 12

Într-o seară încărcată de emoții, concurenții „Vocea României” au oferit momente greu de uitat, făcându-și mândri antrenorii. Pentru marele premiu și trofeul mult râvnit au luptat Aura Șova din echipa Tudor Chirilă, Narcisa Badea din echipa Irina Rimes, Raluca Moldoveanu din echipa Horia Brenciu & Theo Rose și Robert Lukian din echipa Smiley.

Publicul a fost cel care a decis câștigătorul, iar majoritatea voturilor au fost îndreptate către concurenta lui Tudor Chirilă. Astfel, Aura Șova a fost desemnată marea câștigătoare a sezonului 12 al show-ului de talente.

Pe locul al doilea s-a clasat Robert Lukian, urmat de Raluca Moldoveanu pe locul al treilea și de Narcisa Badea, care a ocupat locul al patrulea.

Citește și: Ce fel de mamă este Gina Pistol. „Cu mine are anumite reacții pe care nu le are cu…” Dezvăluiri emoționante despre Josephine

Citește și: Cristela Georgescu susține că nu mai are nevoie de ochelari, după ce a participat la un webinar: „Ditamai împuternicitoarea, apar aici și vă îndemn la de toate”

Cine este Aura Șova

Aura Șova este arhitect, are 26 de ani și este din comuna Poduri, județul Bacău. Tânăra moștenește talentul muzical de la ambii părinți – de la mama, vocea, iar de la tatăl ei, urechea muzicală.

Părinții Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei lucrează de peste 36 de ani în Italia. Aura nu este singură la părinți, mai are doi frați și o soră, iar relația ei cu familia este una foarte strânsă.

Părinții au fost cei care au încurajat-o să se dezvolte și pe plan artistic și deși nu a studiat muzica, a participat la diverse concursuri naționale și internaționale de canto, fiind premiată pentru prestația sa.

Aura cântă în prezent într-o trupă de cover-uri la evenimente private. Ea a terminat Arhitectura și în prezent își pregătește teza de doctorat.

Citește și: Ce face și cum arată Leticia Calderon, la 56 de ani. Frumoasa „Esmeralda” este de nerecunoscut la 27 de ani de la telenovela care a făcut-o celebră

Citește și: Sorin Bontea, adevărul despre neînțelegerile cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. „Suntem toți orgolioși!” Ce se întâmplă între ei în spatele camerelor

Ce va face cu premiul cel mare

Înainte de a afla că este marea câștigătoare a acestui sezon „Vocea României!”, Aura Șova a dezvăluit ce va face cu premiul cel mare, dacă va fi desemnată câștigătoare. Spre surprinderea tuturor, tânăra a mărturisit că nu vrea să țină banii pentru ea, ci îi va investi pentru a construi un azil pentru bătrâni.

“Eu deja am câștigat, pentru că am ajuns în finală. Orice este mai presus de atât, este un bonus. Totuși, dacă aș câștiga marele premiu, aș împlini un alt vis, mai presus de nevoile mele. Cel pe care l-am menționat la începutul competiției: Vreau să îmi ofer suportul bătrânilor din România aflați în nevoie. Mereu mi-am dorit să pot construi un azil de bătrâni, inspirată fiind de iubirea pentru bunica mea, Măndița. Studiile de arhitectură au reprezentat instrumentul de muncă. Vocea mea este calea prin care am vrut să transmit acest mesaj prin ceva ce ne leagă pe toți, anume muzica”, spunea Aura Șova pentru Fanatik, înainte de a fi desemnată câștigătoarea sezonului 12 „Vocea României”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Aura Șova, marea câștigătoare a emisiunii „Vocea României”

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News