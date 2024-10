Anca Țurcașiu s-a fotografiat în ipostaze tandre cu iubitul. Imaginile au stârnit un val de reacții în online. „Cred că viața privată ar trebui să rămână așa!”

Anca Țurcașiu și-a surprins fanii din mediul online cu noi imagini cu iubitul ei a cărei identitate o ține secretă. În vârstă de 54 de ani, artista a publicat pe Instagram un colaj foto în care apare în ipostaze tandre cu partenerul.

Anca Țurcașiu, în ipostaze tandre cu iubitul

Anca Țurcașiu și-a făcut publică relația cu iubitul ei în vară, după ce paparazzi au surprins-o în compania unui bărbat misterios, iar pozele au ajuns în spațiul public.

„Am lângă mine un om drag, la fel de liber ca și mine, care face din viața mea una minunată! Grijă, atenție, iubire, respect, siguranță, tot ceea ce își poate dori o femeie de la un bărbat. (…) Sentimentul de libertate este cel mai puternic în viață, așa consider… Am ajuns într-un moment perfect al vieții în care pot spune ceea ce simt, pot spune NU atunci când nu vreau ceva, pot alege să fac doar ceea ce-mi doresc, cu cine doresc” – a transmis ea pe Instagram.

Concurenta de la „Asia Express” nu își mai ține iubitul ascuns și a publicat pe contul personal de Instagram imagini în care apare împreună cu el. Fotografiile sunt din vară, dar abia acum le-a făcut publicei, gândindu-se cu melancolie la sezonul cald. În imagini, cei doi apar plimbându-se pe plajă și sărutându-se.

„Întotdeauna când vine toamna, frigul, mă duc cu gândul că aș putea trăi mereu acolo unde este vară mereu. Ceea ce, la un moment dat, în foarte scurt timp, o voi face.

Din octombrie până în aprilie vreau să călătoresc prin țările calde, precum o fac păsările…

Deocamdată, rămân până în ianuarie pe aici, dar, cu gândul la imaginile de mai sus… mai ales că poartă în ele muuultă dragoste” – a transmis artista în dreptul fotografiilor.

Imaginile au stârnit o mulțime de reacții din partea internauților care s-au bucurat să o vadă împlinită pe plan sentimental.

„Foarte bine faci, Anca dragă! Și mi mi-ar plăcea unde este cald, atunci când la noi este frig, cu excepția lunii Decembrie pentru că atunci sunt sărbătorile!”

„Ești minunată, mă bucur pentru tine.”

„Anca… cât de mult mă bucur pentru voi! Ești un exemplu pentru toate femeile! Ador soarele și vremea bună și în curând voi face pasul…”

„Omg! Am leșinat! So happy for you! @ancaturcasiu. Meriți atât de mult, atât de mult această dragoste!”

„Îți doresc toată fericirea din lume! Pentru că chiar meriți să fi fericită și iubită!”

Dar a fost și cineva care a criticat decizia Ancăi de a-și expuen viața personală în public.

„Cred că viața privată ar trebui să rămână așa!”

Anca Țurcașiu: „N-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună!”

Într-un interviu pentru viva.ro, Anca Țurcașiu a declarat că îl cunoaște de multă vreme pe bărbatul care acum o face fericită. Cei doi se știu de câtn ea era căsătorită cu medicul Cristian Georgescu, dara tunci erau doar prieteni. La vremea respectivă și el era într-o căsnicie, dar ulterior, la fel Anca, a divorțat.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie.

Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…” – a declarat ea pentru sursa amintită anterior.

