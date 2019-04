Primele concluzii ale medicilor legiști. De ce a murit Răzvan Ciobanu

UPDATE. Rezultatele preliminare ale autopsiei arată faptul că Răzvan Ciobanu consumase droguri înainte de accident. Așa se explică de ce el nu a reușit să frâneze după ce mașina a ieșit de pe partea carosabilă. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 700 de metri prin iarba, a traversat o alee asfaltată, apoi s-a mai deplasat în 250 de metri înainte de a se răsturna de mai multe ori și a ateriza pe soți. Este posibil, totuși, ca analiza toxicologică să infirme rezultatele preliminare privind consumul de droguri.

Deși morga s-a deschis la ora 8:00, părinții lui Răzvan Ciobanu au fost nevoiți să aștepte sosirea medicului legist, care a venit abia la ora 9:30. Deocamdată, se pare că decesul designer-ului ar fi avut loc în urma unei hemoragii masive la cap.

El a facut mai multe greseli care l-au costat viata. In primul rand, nu purta centura de siguranță și, potrivit, anchetatorilor, ar fi fost proiectat prin geamul mașinii în momentul impactului.

In al doilea rand, a plecat la drum dupa o noapte petrecuta in club, fiind, in mod evident, foarte obosit. In al treilea rand, Razvan Ciobanu ar fi circulat cu o viteza destul de mare. Politstii nu au putut preciza exact viteza masinii deoarece intreg bordul a fost distrus in accident.

Mai mulți apropiați, printre care și părinții lui Răzvan Ciobanu, așteaptă finalul autopsiei pentru a putea lua acasă trupul neînsuflețit.