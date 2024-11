Patricia de la „Casa Iubirii” rupe tăcerea despre idila cu Yamato Zaharia. „Nu aș vrea ca iubitul meu să fie înconjurat de atâtea femei!”

Patricia Pruneanu de la „Casa Iubirii” a spus adevărul despre idila cu Yamato Zaharia, fostul concurent de la „Exalton”. Între cei doi a existat o atracție reciprocă și au avut loc câteva întâlniri, dar nimic nu s-a concretizat între ei.

Patricia rupe tăcerea despre idila cu Yamato Zaharia

Patricia și Yamato s-au plăcut unul pe celălalt încă de la bun început. Dar între ei a rămas totul la nivel de simpatie reciprocă. Deși toată lumea credea că vor fi împreună, lucrurile nu au mers conform așteptărilor publicului.

Fosta concurentă din „Casa Iubirii” a dezvăluit, pentru wowbiz.ro, de ce nu formează un Yamato Zaharia.

„Deocamdată nu se poate forma o relație. Am văzut că este plecat pe nu știu unde, cu mai multe domnișoare. Nu sunt o fire geloasă, posesivă, dar nu aș vrea ca iubitul meu să fie înconjurat de atâtea femei.

Nu am pretenții oricum, că e un bărbat singur. Prietena mea mi-a spus că e topit după mine. Nu am mai vorbit că el îmi răspundea greu, și eu la fel, nu ne-am potrivit nici cum acolo la vorbit” – a declarat tânăra, pentru sursa aimtită anterior.

Ce spune Yamato despre Patricia de la „Casa Iubirii”

Pe de cealaltă parte, Yamato Zaharia spune că și-ar fi dorit ceva mai mult cu Patricia decât o simplă amiciție și tachinare. Tânărul spune că o place atât de mult pe Patricia încât ar fi fost în stare să se ducă în „Casa Iubirii” după ea.

„Îmi place tare de tot de Patricia Pruneanu. Rău de tot. După ce a ieșit Nona, Patricia s-a îndreptat către Patrick, băiatul singur și frumos de acolo, pentru că eu nu eram. Acum am văzut că și Patrick a ieșit, Patricia a rămas singură a nimănui. Eu și Patricia ne cunoaștem din online. Nu ne-am intersectat niciodată pe nicăieri. Calitățile fizice le îndeplinește cu totul.

De când am văzut prima dată că va intra mi-a plăcut și chiar am susținut-o pe rețelele sociale. După am văzut-o și la date-ul cu Patrick de la piscină, mi-a plăcut rău de tot cum arată la corp, e bombă. Patricia nu rezonează cu restul băieților din casă. Dacă eu aș intra în competiție, este foarte posibil ca lucrurile să se schimbe, pentru că eu aș intra special pentru ea, nicio altă fată nu mi-ar atrage atenția. Patricia e de nota 10 mega plus. Are privire, zâmbet, tot… Sunt foc pe Patricia” – a declarat Zaharia.

După ce a părăsit show-ul matrimonial „Casa Iubirii”, sezonul 2, Patricia ales să nu mai urmărească emisiunea, recunoscând că este geloasă pe interacțiunile lui Patrick cu alte concurente.

„Patrick are o însemnătate, are locul lui în inimioara mea și mă gândesc la el și mă uit la TV. Nu mai urmăresc emisiunea, pentru că îmi este puțin greu, recunosc, să îl văd cum reacționează cu alte fete” – a precizat tânăra.

