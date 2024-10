Kinga de la „Casa Iubirii”, anunț emoționant după ce s-a luptat cu depresia și a vrut să se sinucidă. „Îmi doresc să înfiez un copil!”

Kinga de la „Casa Iubirii” a făcut o serie de dezvăluiri dureroase despre perioada în care s-a luptat cu depresia și spune că acum simte că a trecut peste acea perioadă neagră a vieții ei și este gata să devină mamă.

Kinga de la „Casa Iubirii” s-a luptat cu depresia și a vrut să se sinucidă

Kinga, care a fost una dintre cele mai controversate prezențe din „Casa Iubirii” înainte de eliminare, mai ales pentru ieșirile nervoase necontrolate pe care le-a avut, a fost invitata Biancăi Comănici în emisiunea Wownews și a vorbit acolo, printre altele, despre o perioadă dificilă din trecutul ei.

„Am cunoscut oameni mai puțin ok, oameni sau prieteni care m-au lăsat la greu. Și atunci s-au activat toate traumele mele din copilărie. Și am rămas singură. Am încercat să trec peste singură, am apelat la diverși psihologi, cred că aveam undeva chiar la trei pe zi. Am încercat să dezgrop mult mai multe și am rămas blocată la traume.

A durat destul de mult chestia asta, am trecut și peste acele tentative de sinucidere. Am trecut foarte greu peste tot. Și acum mai lucrez la asta. Mi-au făcut foarte bine împăcarea cu prietena mea, cu Larisa și întoarcerea mea acasă. Mi-am judecat foarte mult familia, dar când m-am întors acasă, am fost primită diferit. Mi-era foarte foarte dor de familia mea. Ei au fost mereu acolo lângă mine, doar că eu am încercat să fug” – a explicat Kinga.

Kinga de la „Casa Iubirii” își dorește un copil

Apoi, fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a mărturisit că își dorește un copil și se gândește serios să înfieze unul. Kinga provine dintr-o familie adoptivă și vrea să ofere șansa altor copii fără părinți de a avea o familie iubitoare, așa cum a avut ea.

„Mie îmi plac foarte mult copiii și îi îndrăgesc. Când mă vede un copil, vine direct la mine, probabil mă vede așa micuță și păpușică. Nu cred că m-aș vedea mamă natural, dar îmi doresc foarte mult să înfiez un copil”, a mai declarat Kinga.

Citeşte şi: Bianca Giurcă se pregăteşte să devină mamă. Concurenta de la emisiunea „Casa Iubirii” de pe Kanal D, declaraţii despre relaţia cu Patrick

Citeşte şi: Cum arată Ștefania de la „Casa Iubirii” în realitate, fără machiaj și filtre. Fanii au fost surprinși să o vadă așa

Citeşte şi: Antoni și Vlada de la „Casa iubirii” s-au împăcat. Vestea surprinzătoare dată fanilor: „Băiețel. Șapte săptămâni!”

Fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a crescut într-o familie adoptivă și consideră că dorința sa de a adopta este o modalitate de a răsplăti Universul pentru șansa pe care a avut-o.

După ce a părăsit „Casa Iubirii”, Kinga a dispărut o vreme din mediul online, apoi a avut o revenire memorabilă, făcând public un clip pe TikTok în care a apărut tunsă periuță. În cadrul emisiunii „În Oglindă”, tânăra a dezvăluit adevăratul motivi pentru radicala schimbare de look.

„A intervenit o problemă de sănătate și la un moment dat aveam într-o parte mai mult păr, într-o parte mai puțin. Nu era alta variantă, doar asta. Dar în momentul în care m-am tuns am avut o reacție, încercam să arăt că sunt bine, că-mi place și că sunt de acord. Dar nu, nu eram de acord, am suferit extrem de mult. Pentru că eu păream foarte fericită că mă tund, că am un nou look.

Eu mă alin cu asta, că fiecare om puternic trece printr-o depresie și că nu este o slăbiciune. A fost un moment în care am clacat, de una singură. Am încercat să fiu prea puternică. Nu a fost decizia mea să-mi tai părul acela lung și frumos, trebuia”, a dezvăluit Kinga în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

Foto – Facebook / capturi foto

Urmărește-ne pe Google News