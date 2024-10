Tensiuni în „Casa Iubirii”, după ce Julia și Virginia s-au întors împotriva Biancăi Giurcă și a lui Patrick. „Te-ai bate tu cu ea?”

Gala de duminică, 27 octombrie, s-a lăsat cu tensiuni între câțiva dintre concurenții din „Casa Iubirii”. Virginia întors împotriva lui Patrick după intrarea Biancăi Giurcă în emisiune.

Tensiuni în „Casa Iubirii”, după ce Julia și Virginia s-au întors împotriva Biancăi Giurcă și a lui Patrick

Între cei patru concurenți din emisiunea matrimonială s-a pornit un adevărat conflict pentru că Patrick este de părere că Virginia face strategii împotriva lui, iar Bianca Giurcă este foarte deranjată de atitudinea arogantă a Juliei. Patrick crede că Virginia s-a îndreptat împotriva lui după ce Robert a părăsit „Casa Iubirii”. În plus, o parte dintre susținătorii lui l-au abandonat și sunt acum de partea ei, dar tânăra îl asigură că nu are de ce să intre în concurență cu ea.

Virginia: „Nu ne-am bate doi doi, dar tu ai o iubită aici, în casă, asta e probelma!”

Patrick: „Că te-ai bate tu cu ea?”

Virginia: “Păi atunci strategia pentru ce? Că eu cu tine nu…”

Bianca: „Cred că asta e problema!” – a fost discuția tensionată dintre cei trei.

Bianca Giurcă a observat că Patrick este atacat atât de Virginia, cât și de Julia. Și nu poate înțelege de ce se întâmplă asemenea lucruri.

Bianca și Julia, schimb dur de replici

„Îmi vine să râd de ce atitudine are Patrick, că la tine nu am așteptări, de asta am atitudinea asta” – a spus Julia.

Concurentei din show-ul matrimonial i se pare că prietenia dintre ei s-a alterat de când Bianca Giurcă a intrat în „Casa iubirii”.

„A început el să se uite la episoade și că a văzut el nu știu ce și că îi dă dreptate lui Robi acum. Păi nu mi se pare corect ce face Patrick acum și să se uite mai bine la episoade, că toate certurile pe care eu le-am avut cu el n-au fost certuri cu el, au fost certuri cu Bianca și el da, clar a fost implicat pentru că este cunoașterea Biancăi. Deci eu nu m-am certat cu Patrick” – a spus Julia.

Iubita lui Patrick s-a arătat intrigată de comportamentul Juliei, care pare să aibă un aer superior în discuțiile cu ceilalți, deși nu are un motiv anume pentru asta.

Bianca: „Dintre noi toți patru de aici care suntem într-o discuție, tu ești foarte arogantă și nu înțeleg pe ce bază!”

Julia: „Că vreau și că pot! Fii și tu! Poți?”

Bianca: „Păi eu pot, că eu am cu ce. Eu sunt în ‘Casa Iubirii’, sunt în context. Tu ești degeaba!” – au continuat cele două atacurile în gala de dumincă seara a emisiunii de la Kanal D.

Foto – Facebook

