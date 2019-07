Ozana Barabancea, momente tragice în turneu în Japonia: „A decedat. Nu a suportat clima”

Ozana Barabancea, în vârstă de 50 de ani, a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că unul dintre colegii săi din orchestră a murit în timp ce se aflau în turneu în Japonia, imediat după sosire: „Am fost cu opera în Japonia, am fost cu munca. Am fost într-un turneu, am împletit munca şi vacanţa. Am vizitat temple şi 10 oraşe. Am avut şi un eveniment foarte trist. Unul dintre colegii nostri din orchestră a decedat. S-a întâmplat cum am ajuns în Osaka, la hotel. Nu a suportat clima. O climă foarte umedă” – a povestit Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea a trecut prin emoții în ultima perioadă, fiica sa, Gloria, susținând anul acesta Evaluarea Națională. Gloria a luat nota 7,50 la limba română și 5,00 la matematică, însă, cu media 6,25, ea a reușit să intre la liceul dorit, la secția de pian clasic.

Sursă foto: Instagram

