Otniela, cu ochii în lacrimi. Mesajul emoționant transmis de actriță: „M-am aruncat în gol fără să mă simt pregătită”

Otniela a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre o perioadă dificilă a vieții ei. Actrița susține că lumea a perceput-o întotdeauna ca pe o femeie perfectă și că a fost greu să le arate tuturor că are și ea defecte, la fel ca toată lumea.

Otniela Sandu are 28 de ani și a devenit cunoscută după ce a participat la mai multe emisiuni televizate, printre care „Ferma”, „Survivor” și „Bravo, ai stil!”

Otniela, cu ochii în lacrimi

Otniela este o femeie cu multiple talente: este actriță, vedetă de televiziune și designer vestimentar. Tânăra a demonstrat că este și o persoană sensibilă, care se confruntă și cu bune și cu rele, la fel ca orice alt om, deși toată lumea o vedea ca pe o păpușă Barbie.

„Te consideri o femeie puternică? A fost întrebarea pe care am primit-o de curând la un eveniment.

Ironia face că exact atunci când mă consideram o femeie puternică, mi-am dat seama că nu eram. Când totul mergea perfect, când credeam că am tot ce îmi doresc”, a afirmat Otniela într-o postare pe Instagram, alături de un clip în care apare cu ochii înlăcrimați.

„Ci exact invers, când am plâns de aveam ochii cât cepele și mi-am zis că o sa fie bine, când a trebuit să iau decizii grele, când am început să ară că viața mea nu este ca a unei păpuși Barbie, când m-am aruncat în gol fără să mă simt pregătită pentru anumite lucruri, când a trebuit să găsesc soluții, când am fost sinceră cu mine, chiar dacă orgoliul meu striga și da, azi pot spune că sunt o femeie puternică, o femeie care lucrează zilnic la caracterul ei”, a explicat actrița.

„Am învățat să fiu eu”

După ce viața a pus-o la mai multe încercări, Otniela spune că a învățat să fie ea însăși și să se accepte așa cum este.

„Pentru mine, cel mai greu a fost să arăt că nu sunt perfectă. De mică am primit foarte multă atenție și mereu auzeam “cea mai frumoasă, cea mai descurcăreață, cea mai deșteaptă, cea mai cea” și am crescut crezând că dacă cineva îmi spune ceva ce nu este la superlativ, nu am valoare, nu contez”, a mărturisit vedeta.

„Azi sunt un om extrem de ambițios care a învățat să accepte că are greșeli, că nu tot ce face este perfect, că nu trebuie să “pară” că râde când sufletul plânge. Am învățat că trebuie să fiu eu, fix așa cum sunt în momentul ăla”, a precizat Otniela Sandu.

Acum, tânăra spune că alege să fie autentică, indiferent de cât de greu este acest lucru.

„Îmi place direcția în care merg și cred că autenticitatea este grea, dar foarte valoroasă și azi și mereu”, a încheiat Otniela.

