Otniela Sandu, apariție de senzație pe plajă. Bărbații au înnebunit când au văzut-o!

Otniela Sandu a avut o apariție cu care a furat toate privirile pe plajă. Fanii ei nu s-au putut abține de la a o inunda cu complimente.

Frumoasa Otniela a postat recent pe Instagram două fotografii cu ea, în care poartă un costum colorat în alb și albastru dintr-o bucată și privește jucăuș către cameră.

Printre comentariile primite s-au numărat, după cum arată Tacataca, următoarele: ”Of, când te văd mă ia inima”, ”Frumoasă și sexy”, ”Nimic de făcut, nimic de zis, doar că ești bună rău”, ”Uimitor de frumoasă. Unică. Fenomenal de frumoasă. Superbă”, ”Arăți foarte bine”, ”Arăți superb”, ”O zână superbă”.

Otniela Sandu este pasionată de make-up și de actorie, dar și de proiecte caritabile, după cum a povestit ea pentru OK Magazine: „Am rămas make-up artistul meu personal. Este o pasiune pe care o am încă din copilărie şi un mod prin care mi-am câştigat primii bani singură. Dar tot actoria rămâne prima mea dragoste. Îmi amintesc că atunci când eram întrebată, la grădiniţă, ce anume mi-ar plăcea să devin când am să fiu mare, spuneam că actriţă sau prezentator de ştiri”.

