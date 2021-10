„Nu am vrut să îi duc tava la o pițipoancă”. Ce actor celebru a refuzat să joace în telenovele

Marius Florea Vizante, deși a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și de comedie de la noi, a visat să aibă o altă meserie, cel puțin la fel de artistică.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu’”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, actorul povestește că își dorea să devină bucătar sau somelier: „bărbații, în mod special, din familia mamei, unii dintre ei fiind bucătari profesioniști, erau artiștii din bucătărie. Sau somelier, șef de cârciumă. Să mă implic un pic și la gătit, dar să și explic, să asociez”, a explicat el la podcast.

Întrebat ce meserie nu ar face niciodată, actorul a răspuns deschis că nu s-ar putea asocia cu persoane cu care nu rezonează: „la început când au apărut telenovelele, eu am refuzat să joc în ele. Marea majoritate nici nu erau actori, erau tot felul de pițipoance sau de băieți cu mușchi și zic că eu am făcut șapte ani de facultate, sunt actor la Teatrul Național, joc cu cine joc, am citit ce am citit, și joc cu nu știu ce manelist de la egal la egal sau îi duc tava la o pițipoancă. Mi s-a părut ușor degradant”, a mai continuat Marius Vizante.

A dat naștere unui personaj celebru

Marius Florea Vizante s-a făcut remarcat în serialul „Liber ca pasărea cerului”, difuzat la Antena 1, în filmul românesc „Restul e tăcere” (2008) unde a avut un rol principal și în videoclipul melodiei „Cele două cuvinte” a trupei Taxi. La începutul pandemiei de COVID-19 însă, actorul a inventat un personaj devenit pe cât de viral, pe atât de controversat: Dorin Zidaru’. Mai mult decât atât, anul trecut, Dorin Zidaru’ a fost invitatul special al celei de-a patra ediție a sezonului nouă de la iUmor: „mi-a trebuit un personaj caraghios, dar să aibă puterea să fie cumva autoironic și la sfârșit, când tragi linie, să spui că prostul are dreptate”, a mai lămurit actorul la podcast.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.