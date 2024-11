Nicolai Tand, primele declarații după ce el și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024: „Călătoria vieții mele”

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024. Cei doi s-au arătat emoționați și fericiți de această aventură prin care au trecut împreună. La scurt timp după difuzarea marii finale la Antena 1, aceștia au făcut primele declarații, precizând care consideră ei că a fost motivul pentru care au reușit să ajungă în finală și să câștige competiția.

Nicolai Tand, primele declarații după ce a câștigat Asia Express 2024

Nicolai Tand a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce s-a anunțat că el și Sorin Brotnei au câștigat acest sezon al Asia Express.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele. Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată ca niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt. Oamenii se cunosc cu adevărat în situații limite, se cunosc cu adevărat “la greu”, pentru că “la bine” cu toții suntem prieteni. Mulțumim familiei și celor care ne-au fost alături”, a afirmat chef-ul.

Concurentul a ținut să mulțumească echipei din spatele camerelor de filmat, dar și oamenilor pe care i-a întâlnit în timpul aventurii prin Asia, care i-a ajutat la autostop și celor care i-au găzduit.

„Mulțumim echipei și îi felicităm pentru toată munca uriașă care nu se vede la televizor. Mulțumim tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut pe Drumul Zeilor, pentru toate lecțiile pe care le-am învățat de la ei. A fost FANTASTIC și sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trăit. N-am cuvinte să descriu tot ce am trăit”, a scris Nicolai Tand pe Instagram.

Ioana State, despre experiența Asia Express

Locul secund a fost ocupat de Ioana State și Mane Voicu. Cei doi comedianți nu s-au supărat că nu au câștigat, ci s-au arătat fericiți că au avut ocazia să ajungă până în marea finală a competiției.

„La finalul finalului, ultimul steag la care ne-a așteptat Irina, am simțit cea mai copleșitoare liniște și recunoștință din viața mea: E gata! S-a terminat și noi suntem aici, la capăt de drum! L-am parcurs pe tot, până la ultima misiune, până la ultima atingere de steag, înainte de a ne lua la revedere de la ceea ce a fost sezonul 7 Asia Express. Am ajuns mai târziu și iată că astfel ne-am ținut promisiunea făcută, de a sta cât mai mult în competiție”, a scris Ioana pe Instagram.

Actrița a precizat că nu consideră că a pierdut, deși a ieșit pe locul doi, și spune că această experiență i-a unit pe ea și Mane Voicu și vor avea pentru tot restul vieții amintiri frumoase din timpul călătoriei lor.

„Cel mai frumos câștig e să dobândești capacitatea de a nu te uita la locul 2 ca la un eșec. Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt. În final, rămânem mai uniți ca niciodată și înfrățiți pe viață prin amintirea celei mai frumoase călătorii din viața noastră. Mai important decât o finală pierdută e că nu ne-am pierdut niciodată bucuria de a fi acolo și de a ne juca atât de frumos. Pe trofee se pune praful, banii se duc, dar ce îți rămâne cu adevărat în suflet e de neprețuit. De asta simt că şi noi AM CÂȘTIGAT de fapt ASIA EXPRESS!”, a precizat Ioana State.

