Cât costă preparatele din meniul restaurantului lui Nicolai Tand. Concurentul „Asia Express” este expert în ciorbe

Nicolai Tand (50 ani) a cucerit publicul român cu energia sa, dar și cu preparatele delicioase. După ce a petrecut mai mulți ani în Franța, unde a învățat să gătească și să iubească bucătăria, celebrul bucătar a revenit în România unde și-a deschis și un restaurant. Aici, cei care îi trec pragul au posibilitatea de a gusta atât preparate tradiționale, cât și unele internaționale.

Cât costă preparatele din meniul restaurantului lui Nicolai Tand

Nicolai Tand nu gătește doar în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, ci și în restaurantul care îi poartă numele. Iar cei care îi trec pragul se pot delecta cu unele dintre cele mai interesante preparate. Expert în ciorbe și bucătărie românească, simpaticul chef pregătește acest tip de mâncare la prețuri accesibile.

Astfel, pentru o ciorbă de legume veți scoate din buzunar 21 lei, în timp ce o ciorbă de pui cu tăiței de casă se vinde cu 22.50 lei. Ciorba de văcuță este 23.40 lei, în timp ce ciorba rădăuțeanu costă tot 23.40 lei.

La felul principal se găsește în meniu tigaia de porc cu cartofi care costă 33.60 lei, în timp ce un șnițel de pui cu piure costă 35.70 lei, același preț la care este vândut și peștele pane.

Salatele și-au făcut și ele loc în meniul restaurantului lui Nicolai Tand. Astfel, pe o salată grecească clienții vor da 35.70 lei, iar pe o salată Caesar 34.65 lei.

Printre preparatele gătite de celebrul bucătar se mai numără varza călită cu ciolan, pui cu orez și sos de ciuperci, papanași sau clătite.

De unde a moștenit concurentul „Asia Express” pasiunea pentru gătit

Deși a lolcuit mult timp în Franța unde a învățat mai îndeaproape tainele bucătăriei, Nicolai Tand a mărturisit că pasiunea pentru gătit a moștenit-o de la mama lui.

„Pasiunea pentru gătit o am încă de pe vremea în care mama mă lăsa de pază la oala cu fasole de pe foc. Am învățat de la colegii mei bucătari cum să gătesc franțuzește, chiar daca eu le pregăteam acasă fasole bătută și sarmale, un deliciu pe care-l mâncau cu nesaț de fiecare dată. De asta cred ca mi-a și plăcut Franța atât de mult. Oamenii se respectă și respectă mâncarea, iar a fi bucătar e o meserie faină, e creație”, a afirmat în urmă cu ceva timp Nicolai Tand.

Bucătarul s-a născut în Rozavlea, judeţul Maramureş. A renunțat la școală pentru a o ajuta pe mama lui, după ce frații mai mari au plecat la muncă în străinătate. În copilărie, când mama pleca la câmp, Nicolai rămânea de veghe lângă oală, să fiarbă fasolea.

„Odată, în loc să pun apă în oala cu fasole, am pus ceai. Îmi plăcea mult ceaiul, tot timpul îi ziceam mamei, Dumnezeu s-o ierte, că nu ştie să facă mâncarea, pentru că nu era dulce. „Da’ ce vrei să-ţi fac, mămico?”, mă întreba. Ceai. Cred că şi de-aia sunt aşa înalt, pentru că am băut mult ceai (râde). Îmi plăcea mult ceaiul de mentă, muşeţel, tei. Îmi făceam suc din apă cu miere, alteori făceam miere arsă cu apă şi… ăsta era ceaiul meu”, a povestit Nicolai Tand.

