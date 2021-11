Motivul pentru care Mihai Trăistariu s-a gândit să doarmă în Gara de Nord: „Alte dăți îmi luam cazare la hotel”

Mihai Trăistariu a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre motivul pentru care s-a gândit să doarmă în Gara de Nord atunci când vine în București. Artistul spune că nu din lipsa banilor, ci din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Mihai Trăistariu susține că nu poate să se cazeze la hotel în București pentru că nu este vaccinat împotriva COVID-19 și nu are certificatul verde. Acesta le-a mărturisit fanilor săi că s-a gândit să doarmă în Gara de Nord, iar aceștia s-au arătat extrem de îngrijorați.

Alte dăți îmi luam cazare la hotel, stăteam liniștit, mă trezeam dimineața și mergeam la celelalte emisiuni. Acum, nefiind vaccinat, nu sunt primit în hoteluri și am postat că o să dorm în Gara de Nord. Sau o să dorm în mașină. Am mai dormit în mașină acum 15 ani, știu cum este. Mi-am pus căldură și am dormit așa.

Bineînțeles că au sărit o grămadă de prieteni: hai la mine, a explicat Mihai Trăistariu în cadrul emisiunii Star Magazine, difuzată pe Antena Stars.