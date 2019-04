Mimi, primul vlogger din România care debutează cu o rubrică la radio

Mimi s-a apucat de YouTube acum trei ani si a ajuns rapid unul dintre vloggeri de top din România. Cifrele ei pe internet? 830 de mii de abonați pe YouTube, peste 63 de milioane de vizualizări, peste 740 de mii de followerși pe Instagram și 100 de mii de fani pe TikTok în doar o săptămână.

Mai nou, Mimi va veni în fiecare joi, timp de o oră, de la ora 21:00 în studioul Virgin alături de DJ-ii postului – Gabriel Fereșteanu și Andrei Niculae. Mișcarea este una îndrăzneață, Mimi fiind primul vlogger care se aude în FM cu o rubrică săptămânală dedicată. Timp de o oră, cei trei vor răspunde ascultătorilor atât la întrebări, cât și la provocări.

„Va fi o oră diferită, o să vedeți. O să fim ăia trei zăpăciți care o să te facă curios de ce mai urmează. De patru ani fac radio în aproape fiecare zi și, sincer, sunt fericit că mi-am transformat prietenii și în colegii. Cu Gabi sunt prieten din liceu, deci de vreo opt ani, iar Mimi e cea mai nouă în gașcă, dar are și ea vreo doi ani cu noi. Ne știe, nu o să-i fie greu. O să fie, în schimb, cu râs mult. De asta mă ocup eu…. Ca de fiecare dată! Toată lumea știe că-s cel mai amuzant“ , spune Niculae.

„Gabriel Fereșteanu a intrat în echipa Virgin Radio în februarie, de luni până joi, de la 19 la 22. Nu este pentru prima oară la radio și se împarte cu succes între FM și online. Are un canal de Youtube cu câteva milioane de vizualizări și o afacere în digital. ,„Să zicem că sunt nou în echipă, deși am ceva ani de când sunt cu toții oamenii de aici pe peste tot, pentru că Andrei (cel mai bun prieten al meu) este veteran deja și unde era el, eram si eu și invers. Dar de când am devenit și coleg oficial și am început emisiunea, cea mai cool chestie pe care am trăit-o este că, într-adevăr, de la primul om din companie, până la ultimul, toți sunt foarte relaxați cu tine. E o atmosferă pe care n-ai cum să o iubești“, afirmă și Fereșteanu.

Datorită ascensiunii rapide în industire, Mimi lucrează cu cele mai importante branduri și este singurul vlogger român care a avut un pannel la o conferință internațională a vloggerilor, VidCon. Colaborarea cu Virgin Radio marchează un nou pas în cariera ei: „Sunt încântată de colaborare și abia aștept să ne auziți! Cu Fereșteanu și Niculae am făcut vlogguri, ne-ați văzut pe Story, însă acum o să ne și auziți pe radio! Unde vă promit că o să radeți mult!“.

Ora cu Mimi, Fereștenu și Niculae nu o să fie doar în FM. Toată experiența lor din studio o să se vadă atât pe Instagram, cât și pe Youtube sau Facebook. Cuvântul de ordine stabilit este: autentic.