Meghan Trainor se confruntă cu mai multe probleme după ce și-a pus prea mult botox: „Nu mai pot zâmbi”

Meghan Trainor a vorbit sincer despre intervențiile estetice la care a apelat în ultimii ani. Artista în vârstă de 30 de ani a dezvăluit acum că și-a pus acum atât de mult botox încât nu mai poate zâmbi.

Meghan Trainor, probleme din cauza botoxului

Meghan Trainor a recunoscut în cadrul podcastului ei, „Workin’ On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor”, că în ultimii ani și-a făcut mai multe injecții cu botox, iar de data aceasta a exagerat atât de mult încât nu mai poate zâmbi.

În ultimul episod al podcastului, artista a discutat cu fratele ei, Ryan, precum și cu soțul ei, Daryl Sabara, despre faptul că umplerea buzei superioare cu botox a împiedică să mai zâmbească.

„Mi-am pus prea mult botox și am nevoie de ajutor”, a spus ea râzând.

„Am greșit. Mi-am pus botox de câteva ori, doar la frunte. Cineva m-a convins să îmi umplu buzele că dacă i pune umplutură chiar deasupra buzei superioare, că ai putea avea un flip frumos pe buza superioară. Și aș putea avea una pentru prima dată în cei 30 de ani de viață. Nu a fost adevărat”, a precizat ea.

Meghan Trainor a precizat că, în urma procedurii, și-a pierdut abilitatea de a mai zâmbi. Aceasta s-a uitat apoi spre cameră și le-a arătat urmăritorilor săi cum zâmbește în prezent.

„Uitați, atât pot zâmbi”, a subliniat ea.

„Mă doare fața când zâmbesc, chiar și atunci când doar încerc”, a mai spus Meghan Trainor.

Artista își dorește implanturi mamare

Meghan Trainor a dezvăluit și că și-a dorit să își pună implanturi mamare din cauza felului în care natura a schimbat-o după ce a devenit mamă. Artista are doi băieți, Riley (3 ani) și Barry (1 an).

„Îmi voi pune implanturi mamare”, a mărturisit ea.

„Sânii mei de mamă au fost plini de lapte și apoi goi și din nou plini de lapte, iar acum sunt din nou goi. S-au mărit, s-au micșorat, s-au mărit, s-au micșorat”, a explicat ea.

Mai mult, artista a adăugat că de când a slăbit, sânii ei sunt precum „niște saci lăsați”. Mai mult, ea a precizat că în timpul turneului „The Timeless Tour”, care s-a încheiat în octombrie, sânii i-au îngreunat alegerea în ceea ce privește ținutele. De asemenea, Meghan Trainor a mărturisit că întreaga viață a vrut să-și aranjeze pieptul.

