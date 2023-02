Meghan Trainor a slăbit 27 de kilograme după ce a născut. „Mult timp nu m-am simțit atrăgătoare”

Meghan Trainor a vorbit deschis despre cum și-a schimbat rutina de fitness și obiceiurile alimentare după ce a născut și a trecut prin diverse modificări ale corpului care o nemulțumeau.

Cântăreața în vârstă de 29 de ani a dezvăluit, pentru Entertainment Tonight Canada, că a slăbit 27 de kilograme, după ce ai devenit mamă. Câștigătoarea Grammy și soțul ei, actorul Daryl Sabara, în vârstă de 30 de ani, și-au ținut în brațe primul copil, pe micuțul Riley, în februarie 2021.

„Aveam 91 de kilograme!”

După ce a născut prin cezariană, Trainor a recunoscut:

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„A fost cel mai greu prin care am trecut vreodată. Aveam 91 de kilograme… Mă simțeam pur și simplu îngrozitor. Nu am avut niciodată vreo cicatrice. Așa că semnul de la cezariana m-a făcut să mă simt ca și cum aș fi fost într-un loc cu adevărat întunecat. Și am vrut să fiu bine pentru fiul meu”, a spus ea pentru presă.

Trainor a explicat că, după ce s-a luptat cu imaginea corpului, Riley a motivat-o să-și schimbe rutina de fitness și obiceiurile alimentare.

„Dacă am supraviețuit unei cezariene, pot face orice!”

„Așa că am început să mă antrenez în fiecare zi și am început să accept tot mai multe provocări fizice. Mi-am spus: ‘Dacă am supraviețuit unei cezariene, pot face orice’. Și am făcut-o. Am fost foarte dedicată. Am început să văd cum pierd kilogramele de la o săptămână la alta. Mi-am spus: „Lupt!”.

„Am învățat că îmi place mâncarea sănătoasă și am învățat ce înseamnă porțiile corecte”, a adăugat ea, remarcând și beneficiile pe care le-a experimentat pentru sănătatea mintală. „Creierul meu este atât de fericit când fac mișcare.”

Nu este prima dată când vedeta pop vorbește despre relația cu corpul ei, de când a devenit mamă.

„Am cicatrici și vergeturi în locuri noi, în care nu știam că aș putea fi vergeturile. Sunt lucruri care nu vor dispărea niciodată și trebuie să învăț să iubesc asta”, a spus Trainor pentru PEOPLE anul trecut. .

„Mult timp nu m-am simțit atrăgătoare, sexy. Chiar și cu soțul meu, care este iubirea vieții mele, omul care venerează pământul pe care-l calc, care îmi iubește corpul. Îmi spuneam: „Nu simt asta”. Mi-a luat câteva săptămâni și multe ședințe de terapie pentru a-mi recăpăta încrederea în mine, să mă pot gândi din nou că soțul meu mă iubește și că sunt sexy și că nu este nimic în neregulă cu aspectul meu fizic.

„Am fost dolofană de mică!”

Trainor a vorbit despre luptele ei cu imaginea de sine chiar și în hitul care a făcut-o celebră, „All About That Bass”, în 2014.

„A fost un cântec pentru mine despre nesiguranța mea. Aveam deja o imagine negativă despre corpul meu, mai ales fiind în fața tuturor acelor oameni și gândindu-mă că o să mă judece. Am avut o relație foarte ciudată cu corpul meu timp de mulți ani, mai ales că am fost dolofană de mică”.

La acea vreme, Trainor a adăugat că va rămâne sănătoasă pentru Riley.

„Vreau să alerg și să țin pasul cu copilul meu. Vreau să pot purta un costum de baie fără să mă gândesc la asta. Și vreau să mă urc cu el în căsuța din copac. Am dat jos toată greutatea bebelușului și 5 kg în plus, așa că voi continua să slăbesc.” – a completat vedeta.

Foto – Facebook