Raluca Pastramă, anunț despre decizia judecătorilor în procesul de divorț cu Ibrahim Ibu. Ce se va întâmpla cu fetița lor

Raluca Patrasmă și Ibrahim Ibu au avut luni, 2 decembrie, un nou termen în procesul de divorț, iar fosta soție a lui Pepe a făcut publică decizia judecătorilor cu privire la custodia și domiciliul fetiței lor.

Raluca Pastramă, victorie în procesul cu Ibrahim Ibu

Raluca Pastramă s-a declarat mulțumită de decizia judecătorilor, care au hotărât pronunțarea divorțului, iar fata din mariajul cu Ibrahim Ibu să locuiască la ea. Cu toate acestea, fosta soție a lui Pepe îl acuză pe Ibrahim că ar fi depus în instanță documente conform cărora ar avea venituri minime pe economie lunar.

După termenul de luni, Raluca Pastramă s-a declarat revoltată de declarațiile lui Ibrahim.

„Sunt un pic supărată pentru ce s-a întâmplat în instanță, pentru că atunci când văd atât de multă răutate și minciună, efectiv nu îmi vine să cred că există oameni care pot susține atâtea minciuni, ca un copil de 2 ani să se ducă să stea la taică-său, în condițiile în care el a stat de la naștere cu mine și taică-său este un om extraordinar de iresponsabil, care și-a depus veniturile minime pe economie și vine în instanță să spună că familia lui cu siguranță poate întreține copilul”, a declarat Raluca Pastramă, în emisiunea Viața fără filtru.

Fosta soție a lui Pepe a postat pe rețelele de socializare decizia instanței, bucurându-se de victoria sa. În urma procesului s-a stabilit că fata va locui la Raluca, iar custodia rămâne comună, așadar Ibrahim va putea să vadă fata în timpul programului stabilit și fi nevoit să plătească pensie alimentară.

Raluca Pastramă, despre Ibrahim Ibu: „M-a făcut să trăiesc copilăria!”

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat în urmă cu patru ani și au împreună două fete – Rosa și Maria. Între Pepe și Raluca există o situație tensionată de câteva săptămâni, de când ea a cerut în instanță schimbarea domiciliului fetelor. Bruneta a spus în podcastul lui Teo Trandafir partea ei de poveste cu privire la scandalurile cu Pepe, susținând că acesta este o persoană „rece, diabolică”.

„Procesul l-am intentat în momentul în care el a făcut o faptă ce se pedepsește penal către una dintre fetele noastre. Și acolo s-a întâmplat jihadul. Acolo au intervenit toate aceste manipulări și media și asupra lor. Fetele mele la momentul ăsta au psiholog. De ce psiholog?

De ce simt el nevoia să aibă fetele mele psiholog dacă el simte că este totul în regulă? Sunt foarte multe dedesubturi. (…) S-a întâmplat un lucru ce a afectat-o foarte mult emoțional pe Rosa. Și a devenit foarte fricoasă, foarte ascunsă, temătoare”, a declarat Raluca Pastramă.

Tot în cadrul aceleiași discuții cu Teo Trandafir, Raluca Pastramă a mai spus că Ibrahim Ibu este o persoană bună în comparație cu Pepe.

„Eu când l-am cunoscut pe Ibrahim am dat-o dintr-o extremă în alta. Eu cu Pepe nu am simțit focul ăla, adică să simt că Doamne, mor de tine, ești lumina ochilor mei, dragostea sufletului meu, pentru tine mut munți. Cu Pepe a fost totul liniștit, nu am simțit niciodată vreo dragoste extraordinară, totul a fost așa din rău în rău, a fost o luptă, permanent o luptă. Relația noastră a fost de la început plină de piedici, plină de oameni care au venit să ne facă rău. Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria. Știu că e foarte ciudat, oamenii vin și spun ‘Băi, aveai deja o experiență, deja aveai niște ani…’ Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria” – a mai mărturisit Raluca.

