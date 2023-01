Maria Constantin se pregătește de nuntă, după eliminarea de la Survivor 2023: „Am plâns de fericire că mă întorc acasă” / Interviu exclusiv

Maria Constantin, planuri mari după eliminarea de la Survivor 2023! Cântăreața a rezistat doar o săptămână în Dominicană, ea fiind nominalizată să plece acasă.

Pe Maria Constantin, eliminarea de la Survivor România 2023 a luat-o prin surprindere. Cântăreața este tristă pentru că nu a putut progresa, că nu a fost lăsată să arate că poate mai mult în cadrul show-ului.

Maria Constantin, eliminată de la Survivor 2023 după doar o săptămână

Maria Constantin, în timpul unei probe la Survivor România 2023

Însă, pe de altă parte, Faimoasa este în culmea fericirii că se întoarce acasă, la logodnicul ei pe care l-a lăsat cu lacrimi în ochi la plecarea spre Dominicană.

Maria Constantin spune că după o mică perioadă de liniște și timp petrecut alături de familie, logodnic, copil și toți ceilalți, își va relua concertele și proiectele muzicale. Mai mult, își continuă pregătirile pentru nuntă.

Maria Constantin, despre Survivor 2023: „Logodnicul meu nu a fost de acord cu această experiență”

Am observat de-a lungul anilor că-ți plac experiențele care te scot din zona de confort. De ce ai acceptat să partici la Survivor?

Da!!! Pot spune cu mâna pe inimă că îmi plac provocările și că Survivor a fost o dorință a mea. Chiar dacă logodnicul meu nu a fost de acord cu această experiență, având în momentul de față absolut tot ceea ce ne dorim. Se pare că pur și simplu îmi place să experimentez lucruri noi și că îmi plac provocările, nu regret nici măcar o secundă participarea mea la Survivor.

Maria Constantin, în Republica Dominicană

Ba chiar pot spune că a fost experiența vieții mele ce mi-a dat mult mai multă încredere în mine, putând rezista în orice conjunctură și în orice fel de condiții, indiferent cât de grele ar fi acestea. Am fost mândră că am fost eliminată prin mecanismul jocului, nu prin a mă cere afară. Si în același timp și puțin tristă pentru că nu mi s-a oferit șansa de a progresa mult mai mult și de a demonstra că SE POATE și că NU EXISTĂ LIMITE!

Maria Constantin: „Cu foamea stau destul de bine pentru că atunci când vreau să slăbesc, asta fac și în viața mea de zi cu zi”

Ce a fost mai greu acolo – probele sau lipsa mâncării?

Pentru mine nici una, nici alta! Cu foamea stau destul de bine pentru că atunci când vreau să slăbesc, asta fac și în viața mea de zi cu zi. Legat de probe, consider că la început emoțiile și presiunea cumva și-au spus cuvântul pe traseu. Dar ușor, ușor scăpasem de ele, începusem să mă concentrez mult mai mult. Si evoluția mea cu siguranța urma să fie din ce în ce mai mare de la un traseu la altul, având în vedere că nu am făcut niciodată sport!

Maria Constantin a părăsit emisiunea Survivor România 2023

Ce a spus logodnicul tău înainte să pleci? Dar când ai vorbit cu el după eliminare?

Înainte să plec am plâns amândoi, fiind o despărțire temporară pe o perioadă nedeterminată. Cumva asta ne-a făcut să realizăm că suntem la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, chiar dacă au trecut 3 ani! Când am ieșit din competiția Survivor, am fost tristă și cu lacrimi în ochi pentru că îmi doream ca această experiența să nu se încheie atât de repede pentru mine. De asemenea pentru că nici colegii mei nu își doreau ca eu să plec. Insă atunci când mi-a fost înmânat telefonul și am putut lua legătura cu iubitul meu, fiul meu și întreaga familie, am fost cea mai fericită, și DA, am plâns din nou… de fericire că mă întorc ACASĂ!

Maria Constantin, primul concurent eliminat de la Survivor România

Ce ți-a lipsit cel mai mult în săptămâna petrecută acolo?

Cel mai greu lucru acolo este faptul că nu ai contact cu viața reală. Că nu știi nimic despre familia ta, nu îi poți auzi și într-adevăr asta mi se pare cel mai greu. Însă ușor, ușor, începi cumva (dacă ai un psihic suficient de tare) să te delimitezi și să îți faci filmul tău frumos în care toată lumea este bine și trebuie doar să nu îi dezamăgești!

Cred că abia aștepți să ajungi acasă. Revii direct în concerte și treabă? Sau vrei o pauză?

Când voi ajunge acasă, cu siguranță îmi voi dori să stau puțin liniștită, cu familia mea și copilul meu. Dar mai apoi va urma o perioadă cu multe surprize muzicale, cu multe evenimente și cu foarte multe pregătiri pentru nunta mea!

