Mama Andreei Esca (48 de ani), Lucia Esca, a împlinit 80 de ani. Cu ocazia aniversării acesteia, jurnalista a scris câteva rânduri emoționante despre cea care i-a dat viață.

„Nu-mi dau seama, cum este posibil ca mama mea să împlinească 80 de ani?! Are același spirit de observație, același umor, aceleași comentarii caustice și curiozități nemăsurate”, a scris prezentatoarea TV pe website-ul revistei sale, A List.

Mama Andreei Esca a împlinit 80 de ani. „Ar fi vrut să fie actriță”

„Ar fi vrut să fie actriță și cred că i-ar fi reușit de minune (de altfel, toți Gemenii ar trebui să fie pe o scenă), dar, pentru că tatăl ei a fost deținut politic, nu a avut voie să-și urmeze pasiunea.

În schimb, mulții bolnavi de cancer pe care i-a îngrijit toată viața au câștigat un om cu o inimă mare și cu o dragoste imensă față de semenii aflați în suferință. (…)

Și-a făcut profesia cu devotament și cu respect față de colegi și de pacienți, iar asta am admirat mereu la ea”, a mai scris Andreea Esca.

„Pentru mine a fost și este mama perfectă. M-a ghidat, susținut, încurajat, impulsionat, criticat, felicitat, răsfățat, certat, aprobat, dezaprobat.

A făcut lecțiile cu mine, m-a dus la meditații, la sport, la petreceri, la teatru, la film, la examene, îmi verifica ghiozdanul și în liceu :)”, a continuat.

„A fost și este prietena mea cea mai bună, chiar dacă nu suntem de acord în 80 la sută dintre cazuri. Și acum mă distrează și mă interesează comentariile ei.

În câte o seară îmi spune: «Ai fost superbă azi», în alta «Azi chiar n-ai arătat bine deloc» sau «Mi-a plăcut interviul cu…» ori «Da, mă rog, a fost așa… oarecare», «Ți-a venit bine cu…» sau «Nu te avantajează, Andreea, tu nu îți dai seama?!».

Și, replica ei mortală când mai iau niște kilograme în plus: «Măi, Andreea, eu nu știu, tu când vezi fetele astea pe stradă cum arată, cum îți mai vine, mamă, pofta de mâncare?!»”, a adăugat.

Jurnalista a încheiat scriind: „Cam atât pentru 7 iunie, 2021. La mulți ani, Mama! Te iubesc!”. Andreea Esca a copilărit în satul Porumbacu din județul Sibiu.

În cadrul unui interviu special din emisiunea La Măruță, tatăl ei, Dumitru Esca, a dezvăluit ce și-ar fi dorit ca ea să devină.

„Am dibuit-o să văd ce-i place și am văzut că nu-i prea plac multe din ele și atunci zic, tocmai venise Revoluția, zic: «Du-te, măi, la economiști acolo, la ASE». S-a dus. S-a dus unde i-am spus, dar n-a intrat.

Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc dup-aia la o facultate de jurnalistică. Nu eram încântat, nu. Mai avea și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea singură s-a dus unde a vrut și am susținut-o, sigur”, a spus Dumitru Esca.

Alături de arhitectul și omul de afaceri Alexandre Eram (51 de ani), prezentatoarea TV are doi copii, o fiică și un fiu, Alexia (20 de ani) și Aris (17 ani).

