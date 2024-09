Kris Kristofferson, una dintre figurile legendare ale muzicii country și un talent remarcabil al cinematografiei, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Artistul a murit sâmbătă, 28 septembrie, la domiciliul său din Maui, Hawaii, înconjurat de familie. Deși nu a fost oferită o cauză oficială a morții, familia a precizat că acesta s-a stins din viață în pace, avându-i alături pe cei dragi.

Familia lui Kris Kristofferson, profund îndurerată de moartea artistului

Familia lui Kris Kristofferson a transmis un mesaj emoționant prin care au anunțat vestea tristă.

„Cu inima grea împărtășim vestea că soțul/tatăl/bunicul nostru, Kris Kristofferson, a plecat dintre noi în liniște sâmbătă. Suntem binecuvântați pentru timpul petrecut alături de el. Vă mulțumim că l-ați iubit atâția ani și, atunci când vedeți un curcubeu, știți că zâmbește de sus spre noi toți”, a scris familia lui Kris Kristofferson.

Kris Kristofferson lasă în urmă o familie numeroasă și iubitoare, formată din soția sa, Lisa, și cei opt copii ai săi: Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly și Blake, precum și șapte nepoți.

Kris Kristofferson a fost diagnosticat greșit cu Alzheimer

Kris Kristofferson a fost diagnosticat greșit cu Alzheimer timp de mai mulți ani, perioadă în care a suferit de pierderi de memorie și dureri fizice severe. Simptomele sale erau atât de grave încât mulți medici au crezut că suferă de o boală neurodegenerativă. Cu toate acestea, după intervenția soției sale, Lisa, care a intuit că ceva nu era în regulă, un alt specialist a descoperit că de fapt suferea de boala Lyme. Această afecțiune a fost contractată probabil de la o mușcătură de căpușă, dar a rămas nediagnosticată pentru o lungă perioadă de timp.

După ce a început tratamentul adecvat pentru boala Lyme, starea lui Kristofferson s-a îmbunătățit semnificativ. Din fericire, el a reușit să-și recapete memoria și să-și continue activitatea profesională, inclusiv să urce din nou pe scenă. Soția sa a fost un sprijin esențial în această perioadă, reușind să-l ajute să depășească fazele confuze ale bolii și să obțină tratamentul corect

O carieră marcată de succes muzical și cinematografic

Kris Kristofferson a fost un artist remarcabil, atât ca muzician, cât și ca actor. Născut pe 2 iunie 1936, în Brownsville, Texas, Kris și-a urmat studiile la Oxford, unde a fost bursier Rhodes. Deși părea destinat unei cariere militare, acesta a ales să urmeze muzica, deși familia sa nu a fost de acord. Decizia sa de a părăsi armata pentru a-și urma pasiunea în muzică a dus la întreruperea relațiilor cu familia, dar a deschis ușa unei cariere legendare.

Citeşte şi: Un muzician a lăsat 5 femei însărcinate în același timp. Cum au reacționat tinerele când au aflat

Citeşte şi: Fiica lui Shawn Crahan de la Slipknot a murit la doar 22 de ani

Pe scena muzicală, Kristofferson a cucerit inimile fanilor cu piese precum „Me and Bobby McGee” – care a devenit un hit postum pentru Janis Joplin – „Sunday Morning Coming Down” interpretată de Johnny Cash și „Help Me Make It Through the Night”, cântată de Sammi Smith. De-a lungul carierei sale muzicale, Kris a câștigat trei premii Grammy și a colaborat cu mari nume ale industriei.

Nu doar muzica i-a adus succes, ci și talentul său actoricesc. În 1977, a jucat rolul principal alături de Barbra Streisand în „A Star is Born”, interpretare care i-a adus un Glob de Aur. De asemenea, a avut roluri memorabile în filme precum „Blade”, unde l-a interpretat pe Abraham Whistler, și în „Heaven’s Gate”, un film care, deși a eșuat comercial, a rămas în istorie pentru ambițiile sale cinematografice.

Cu ce vedete a colaborat Kris Kristofferson

De-a lungul anilor, Kris Kristofferson a avut relații profesionale și personale cu mari nume din muzica și cinematografia mondială. De la colaborările sale muzicale cu Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings (cei patru formând celebrul grup The Highwaymen), până la relația cu Janis Joplin, Kris a influențat și a fost influențat de o întreagă generație de artiști.

Kyle Young, CEO-ul Country Music Hall of Fame, l-a descris pe Kris Kristofferson astfel: „Kris a crezut din tot sufletul că creativitatea este un dar divin și că cei care ignoră acest dar sunt sortiți eșecului. El a creat o operă care a dat voce nu doar sufletului său, ci și al nostru. Eroii săi, printre care Muhammad Ali, Hank Williams și poetul William Blake, i-au inspirat viața și creația, lăsând o moștenire curajoasă și plină de ecou.”

Problemele personale și renașterea carierei

Deși a cunoscut succesul timpuriu, Kristofferson a avut parte și de dificultăți. După succesul din „A Star is Born” din 1976, cariera sa cinematografică a fost afectată de producții problematice precum „Heaven’s Gate”, iar dependențele de alcool și droguri l-au afectat pe plan personal. După despărțirea de a doua sa soție, Rita Coolidge, Kris a început să își reevalueze viața, începând o călătorie de recuperare atât fizică, cât și profesională.

Anii ’80 și ’90 i-au adus o revenire atât pe scena muzicală, cât și în cinematografie. Alături de prietenii săi din The Highwaymen, Kris Kristofferson a revenit în forță pe scena country, lansând albume care au urcat în topurile muzicale. De asemenea, interpretarea sa din „Lone Star” din 1996 i-a adus aprecieri critice, demonstrând că talentul său actoricesc nu a fost diminuat de obstacolele vieții.

Kris Kristofferson a fost mai mult decât un artist; el a fost o icoană culturală, un pionier al muzicii country și un actor cu un stil unic. A lăsat în urma sa o moștenire imensă în ambele industrii, fiind recunoscut și apreciat pentru stilul său autentic și pentru versurile sale poetice care au redefinit muzica country.

Sursa foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News