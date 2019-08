Jessi Combs, prezentatoarea emisiunii „Mythbusters”, a murit la 36 de ani, în timp ce încerca să doboare un record mondial.

Combs a atins în 2013 viteza de 640 de mile pe oră, potrivit Adevărul, iar acum dorea să doboare recordul stabilit de Kitty O’Neil, care în 1976 a atins 823 de kilometri pe oră. Femeia căuta să atingă viteza de 996 de kilonetri pe oră în albia unui fost lac din Oregon.

Într-un comunicat în care s-a anunțat decesul femeii, familia acesteia a scris: „Cel mai notabil vis al lui Jessi a fost să devină cea mai rapidă femeie de pe Pământ, un vis pe care îl urmărea încă din 2012. Una dintre rarele visătoare care a avut curajul să transforme acest vis în realitate a părăsit acest Pământ conducând mai repede decât oricare altă femeie din istorie”.

Coechipierul prezentatoarei, Terry Madden, i-a adus acesteia un omagiu pe Instagram. „Din păcate, am pierdut-o ieri într-un accident groaznic, am fost primul acolo şi am încredere în mine că am făcut tot ce era posibilul uman pentru a o salva”, a scris el.

Combs făcea parte din echipa „Mythbusters” de 10 ani. În 2009, ea i-a luat locul lui Kari Byron, care a devenit atunci mamă. Pe lângă „Mythbusters”, ea a mai fost co-prezentatoare și pentru emisiunile „The List”, „Overhaulin”, „Extreme 4×4” și „All Girls Garage”.

Sursa foto: Instagram

