Ioana Scărlătescu, prezentatoarea de la Antena1, a devenit cunoscută odată cu telenovela „Iubire ca în filme”. Acolo a jucat alături de verișoara ei primară, cunoscuta actriță Adela Popescu. În prezent, Ioana Scărlătescu prezintă rubrica meteo de la Observatorul principal și are și propriul ei cabinet de psihologie. „Susțin oamenii să își atingă potențialul și să trăiască vieți mai împlinite”, spune ea.

Ioana Scărlătescu (35 de ani) a decis, după terminarea telenovelei „Iubire ca în filme”, că își dorește altceva. De fapt, așa cum cum declară, cu mult umor, în excluisivitate pentru Unica.ro, „sunt o actriță diletantă. De fapt, la bază eu sunt regizor de televiziune și film, însă nu am profesat niciodată”. Este verișoară de gradul 1 cu Adela Popescu, pe care mereu a considerat-o o soră mai mare.

Ioana Scărlătescu și verișoara ei, Adela Popescu, erau puse pe distracție în copilărie: „Dădeam tot felul de spectacole în fața prietenilor și a familiei, ea cânta muzică ușoară și eu operă”

Ioana Scărlătescu recunoaște că, la 17 ani, era mult mai inocentă și că, de-ar putea, nu ar mai lăsa niciodată rușinea s-o impiedice să-și atingă adevăratul potențial. Frumoasa prezentatoare ne povestește cum a ajuns să lucreze în televiziune și cum a reușit să facă față unor răutăți și invidii „cu ceva lacrimi, frustrări și terapie”.

„Am preferat televiziunea de știri pentru că am simțit dintotdeauna că mi se potrivește mult mai mult să fiu prezentatoare. Nu credeam, însă, că este posibil” ne spune Ioana Scărlătescu.

Prezentatoarea rubricii meteo de la Observatorul principal își aduce aminte de cele mai negre perioade din viața ei. A avut o tumoră la glanda parotidă și, pentru o perioadă, a rămas fără serviciu. Ne spune cum a devenit psiholog clinician și de ce își dorește să ajute cât mai mulți oameni.

„La 17 ani eram mult mai inocentă și nesigură. Eram încă în căutarea identității”

Cum erai la 17 ani, când jucai în „Iubire ca în filme” și cum ești azi, la 35? Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

La 17 ani eram mult mai inocentă și nesigură. Era o etapă a vieții în care eram încă în căutarea identității și a sensului. De atunci și până acum am pierdut partea artistică. Nu de tot, dar o bucată foarte mare, care simt că îmi lipsește. În rest, am avut numai de câștigat: foarte multă experiență, nu doar profesională, ci și relațională și emoțională.

Ioana Scărlătescu își amintește debutul pe micul ecran

Apropo de „Iubire ca in filme”, îți mai amintești cum ai luat castingul? Emoțiile din prima zi de filmare?

Îmi amintesc foarte bine castingul în sine și oamenii care erau prezenți în acea zi. A fost una învăluită în entuziasm mai degrabă, nu în emoții, pentru că mi-am dat seama, imediat ce mi-am văzut contracandidatele, că nu voi lua rolul respectiv. Ce nu știam este că aveam să fiu distribuită în alt rol, mai mic, în același serial, în urma acelui casting. Emoții am trăit în fiecare zi de filmare din acel proiect, însă întotdeauna bucuria și entuziasmul începutului au făcut ca lucrurile să decurgă nesperat de bine.

Daca ai mai avea ocazia, ai mai juca într-o telenovelă și acum?

Mi-ar plăcea foarte mult să văd cum aș trăi experiența asta cu ochii și cunoștințele de acum. Dacă timpul mi-ar permite, da, aș mai juca într-o telenovelă și acum.

Ioana Scărlătescu despre Adela Popescu: „O admiram ca pe o soră mai mare”

Ești verișoară primară cu Adela Popescu. Cât de multe întrebări ți se puneau, pe zi, despre acest subiect?

Mi-e greu să îmi amintesc asta, cred că eu o aduceam în discuție fără să fiu întrebată, pentru că făcea parte din viața mea și o admiram ca pe o soră mai mare.

Ioana Scărlătescu și Adela Popescu. Sursă foto: Arhivă personală

Spre deosebire de verișoara ta, tu ai preferat altă ‘față’ a televiziunii. De ce? Ești o actriță foarte talentată.

Mulțumesc pentru compliment. Sunt o actriță diletantă. De fapt, la bază eu sunt regizor de televiziune și film, însă nu am profesat niciodată. Am preferat televiziunea de știri pentru că am simțit dintotdeauna că mi se potrivește mult mai mult să fiu prezentatoare. Nu credeam, însă, că este posibil.



Primul tău job în domeniul știrilor a fost la România Tv, prezentai rubrica meteo, acum ești tot la meteo, dar la Observator, Antena 1. Cum ai ajuns să lucrezi în acest domeniu?

Din interes pentru domeniu și din foarte mult noroc. Adică am căutat până am găsit pe cineva care avea nevoie de un prezentator. Era acea perioadă în care Realitatea s-a împărțit în două, așa că România Tv nu avea mai deloc oameni, am fost la o probă și m-au angajat.

Ioana Scărlătescu a preferat pupitrul știrilor. Sursă foto: Arhivă personală

De 4 ani, Ioana Scărlătescu prezintă rubrica de meteo la Observator

De patru ani și ceva te-ai mutat la Observator. Cum te simți acolo, te înțelegi bine cu colegii?

Simt că mi-am găsit locul și că mi-am desăvârșit visul de a lucra în domeniul știrilor, într-o televiziune de top din România. Asta înseamnă și că da, mă înțeleg bine cu colegii, cred că suntem o echipă reușită.

Cum a rezistat Ioana Scărlătescu în televiziune: „Cu ceva lacrimi, frustrări și terapie… nu știu niciun domeniu în care să fie toate roz”

Lumea în care ai decis să intri, de la 17 ani, nu este o lume roz. Cum ai reușit să rămâi aici, in ciuda răutăților și invidiilor?

Cu ceva lacrimi, frustrări și terapie. Totuși, nu știu niciun domeniu în care să fie toate roz și am mai experimentat de la 17 ani până acum și alte domenii. Am reușit să rămân aici după ce am înțeles că răutățile și invidiile nu au legătură cu mine. Că eu trebuie să fac tot ce îmi stă în putere astfel încât să fiu eu mulțumita de mine. Iar asta m-a ajutat să fiu și eu mai puțin invidioasă și răutăcioasă la rândul meu.

Ioana Scărlătescu se simte ca acasă la Antena1. Sursă foto: Arhivă personală

Crezi că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

Mulțumesc pentru compliment. Se știe că aspectul fizic plăcut este important în televiziune, dar m-au ajutat cel mai mult carisma și disciplina.

„Sunt mai degrabă o fire extrovertită”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

De toate, sunt o fire foarte curioasă, așa că îmi plăcea să fac orice. De la jocuri în fața blocului, la jocuri acasă în care intram în roluri de profesoară, asistentă medicală, prezentatoare de știri. Iar când eram în preajma Adelei dădeam tot felul de spectacole în fața prietenilor și a familiei, ea cânta muzică ușoară și eu operă. Îmi cer scuze pe această cale tuturor celor pe care i-am poluat fonic (râde).

Ioana Scărlătescu în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Ce îți mai aduci aminte din perioada licelui? Erai timida sau rebela clasei?



Eram foarte echilibrată. Deși sunt o fire rebelă, nu o lăsam foarte des să iasă la suprafață. Aveam însă și momente de timiditate, specifice vârstei, dar m-a ajutat mult faptul că sunt mai degrabă o fire extrovertită.

Ioana Scărlătescu vorbește despre cele mai grele momente

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Două momente se bat pentru primul loc la capitolul greutate. Primul este o problemă de sănătate. Am avut o tumoare la glanda parotidă care m-a speriat foarte tare, însă am mers foarte ușor mai departe datorită unui medic extraordinar, Simion Bran, și al echipei sale. Al doilea moment a fost în 2019, când am rămas fără job. M-a ajutat să trec prin situația asta un sistem de suport construit în timp și introspecția. A fost de mare ajutor și faptul că începusem de ceva vreme să îmi îndrept atenția către alt domeniu. Eram deja studentă la Facultatea de Psihologie și, în același timp, am început să îmi dezvolt celelalte aptitudini, așa că am predat dicție pe cont propriu în acea perioadă.

„Sunt psiholog clinician și psihoterapeut. Am propriul cabinet”

Ce nu știe lumea despre tine?

Multe (râde). Sunt psiholog clinician și psihoterapeut. În urmă cu ceva vreme, am schimbat macazul (v-am zis că sunt curioasă din fire) și m-am îndreptat către studiul psihicului uman. Între timp, am terminat anii lungi de formare academică și am propriul cabinet unde susțin oamenii să își atingă potențialul și să trăiască vieți mai împlinite.

Ioana Scărlătescu în „Iubire ca in filme_. Sursă foto: Arhivă personală

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

În trecut, aveam o listă foarte lungă, acum am ajuns la o vorbă veche din popor „niciodată să nu spui niciodată”.

Dacă ar fi s-o iei de la început, profesional vorbind, ce greșeală ai evita să mai faci, cu mintea de acum?

Aș evita să mai las rușinea să mă împiedice să îmi ating potențialul.

