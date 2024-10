Vlăduț Florica a părăsit Antena 1 în urmă cu trei ani, când a fost înlocuit de postul de televiziune din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. În locul lui a pășit în platou Nicolai Tand, iar de atunci nimeni nu a mai auzit de simpaticul bucătar.

Cu ce se ocupă bucătarul Vlăduț Florica, la 3 ani de când a fost înlocuit la „Neatza”

Vlăduț Florica a făcut parte timp de mai mulți ani din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, acesta cucerind telespectatorii cu preparatele lui simple și delicioase. Însă, la finalul anului 2020, bucătarul a început să primească tot mai puțin spațiu în timpul matinalului până în anul 2021, când a fost înlocuit.

Potrivit Cancan, producătorii show-ului au dorit o persoană care să transmită mai multă energie și astfel locul lui Vlăduț a fost luat de Nicolai Tand.

„Bucătarul de la Antena 1 de la matinal, Vlad, are probleme și ar putea fi înlocuit definitiv. Unii ar zice că nu mai face rating tronsonul lui – se dorește de fapt un bucătar mai tânăr și în cărți este să rămână definitiv Chef Nicolai Tand, dar, în același timp, producătorii mai testează și alți chefi sau vedete cu abilități culinare. (…) Este o junglă televiziunea, trebuia să se aștepte la așa ceva. Oricum, se pare că nici el nu își mai dorește de ceva timp să mai colaboreze full time la Antena 1. Problemele personale și de sănătate își spun cuvântul și nu știe dacă mai poate face față ritmului alert al noului format. Și îi este din ce în ce mai greu să se trezească la timp dimineața”, spunea la momentul respectiv o sursă din Antena 1 pentru publicația menționată anterior.

Bucătarul a intrat în depresie după ce a fost concediat

Anul trecut, Vlăduț dezvăluia că după ce a plecat din emisiune a intrat în depresie. Acesta spune că producătorii l-au adus pe Nicolai Tand și lui nu i s-a părut confortabil să gătească alături de alți bucătari.

„Mie mi-a spus şi producătoarea emisiunii atunci că e bine să apar la televizor, că nu contează că a venit şi Nicolai (n.red. Nicolai Tand). Zilele în care trebuia să apar eu, să vin şi să gătesc în continuare. Dar eu nu am vrut. Uite aşa, m-am încăpăţânat şi m-am supărat ca prostul pe sat sau cum se spune. Şi am zis că vreau doar vinerea, dar să fiu singur în bucătărie. Dar nu asta era o soluţie. Pentru că se schimbă nişte lucruri. Este foarte bine să interacţionezi cu alţi oameni şi să faci nişte lucruri. Eu nu mi-am dat seama în momentul acela. Am luat-o exact ca viţelul”, a declarat Vlăduț Florica pentru Fanatik în 2023.

Vlăduț, angajat în restaurantul lui Dani Oțil

Cum Vlăduț și Dani Oțil au lucrat mulți ani împreună, între cei doi s-a legat o strânsă prietenie. Astfel că, după ce a ieșit de pe post, acesta a primit un loc de muncă în restaurantul matinalului.

Dani Oțil deține un restaurant în zona de nord a Bucureștiului unde clienții se bucură de preparate proaspete și diversificate.

Cei care calcă pragul restaurantului în care lucrează Vlăduț Florica se pot delecta cu produse de patiserie precum croissante, ștrudele, budinci de fructe, sau preparate cu somon și legume proaspete.

