Ramona Păuleanu nu va mai apărea la Observator: „Aventura cu Antena s-a încheiat”. Ce va face în continuare soția avocatului Adrian Cuculis

Ramona Păuleanu a decis să înceteze colaborarea cu Antena 1, la doar trei luni de când a semnat cu postul TV.

Prezentatoarea rubricii “Meteo” din cadrul Observatorului a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook. Soția avocatului Adrian Cuculis a transmis că părăsește trustul și că urmează să se ocupe de podcastul „Creștem mari”:

„Sunteţi liberi sa continuaţi sa faceţi ceea ce făceaţi!”

„Şi acum o ştire de dezinteres naţional. Aventura mea cu Antena s-a încheiat. Gata, acum sunteţi liberi sa continuaţi sa faceţi ceea ce făceaţi.”

Decizia jurnalistei a fost complet neașteptată, mai ales că, în urmă cu câteva săptămâni, ea s-a declarat foarte încântată de colaborarea cu Antena 1.

„Plecarea de la ProTV nu a fost una cu scandal”

„A contat enorm faptul ca pe mulți dintre ei ii cunoșteam deja și ei mă cunoșteau pe mine. Căci primul meu loc de munca în televiziune a fost Antena 1, acum aproximativ 15 ani. Practic, cu ei a început schimbarea vieții mele și cu ei continuă. Atunci când am luat decizia să revin în Antena 1 a contat compatibilitatea.

Plecarea de la ProTV nu a fost una cu scandal sau resentimente. Pur și simplu ne-am dat seama ca nu mai putem continua în termenii de dinainte, așa că am ales să plec. Și mă bucur foarte mult ca am ales Antena 1. Nu a fost singura mea opțiune, însă ei s-au mulat perfect pe dorințele mele. Și sper ca și eu pe ale lor.

Am o satisfacție enormă să îmi scriu prognozele împreună cu producătorul, să fac textul pe limbajul meu, unul accesibil tuturor, și, sper eu, un pic mai aparte, mai cu suflet și viată, pentru că este pasiunea mea”, a declarat Ramona Păuleanu, pentru tvmania.ro.

În primăvară, Ramona s-a declarat foarte emoționată, dar și entuziasmată de noua colaborare.

“Astăzi a fost așa și am fost super bucuroasă. Atmosfera caldă, prietenoasă, încurajări, aplauze la final, ce să mai, am fost mireasa zilei Mulțumesc tuturor pentru ziua asta frumoasă, plină de optimism, zâmbete și glume. Mai ales că pentru mine a fost extrem de important începutul.

Am avut un milion de emoții după aproape 3 ani în care nu am zis mai mult de „caca”, „papa”, „pipi” și, mai nou, „nu”, „pleacă de acolo”, „dă-te jos imediat”, Deci am început bine, vom continua și mai bine” – a povestit jurnalista pe rețelele de socializare, la scurt timp după începerea noii colaborări.

Ramona Păuleanu a lucrat ca reporter la Pro TV timp de 10 ani, iar acum doi ani și jumătate a intrat în concediu de maternitate. În continuare, după cum a relatat tot în mediul online, Ramona Păuleanu se va ocupa de podcastul “Creștem mari”, pe care îl realizează împreună cu Adriana Iovi-Stere, jurnalist cu experiență la Pro TV și mamă.

Ramona Păuleanu este căsătorită cu avocatul Adrian Cuculis, cu care are o pereche de gemeni, fată și băiat, în vârstă de doi ani. În 2022, cei doi au început să cocheteze cu domeniul afacerilor imobiliare.

„Oricât ar părea de ciudat la prima vedere, profesiile noastre nu sunt contrare proiectului imobiliar pe care l-am început. E simplu: toate activitățile presupun pasiune, seriozitate, responsabilitate.

De ce am ales să facem asta? Pentru că am simțit că este o investiție din care toată lumea va ieși câștigătoare. Noi speram la un profit, minim atenție, iar cumpărătorii vor avea, la gata, casa pe care și-o doresc, la un preț onest”, a declarat Ramona Păuleanu, acum câteva luni, potrivit cancan.ro.

Foto – Facebook