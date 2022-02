Ilinca Vandici (35 de ani) a fost jefuită în aeroport, în drum spre România din vacanța petrecută alături de soțul ei, Andrei Neacșu (30 de ani), și de fiul lor, Zian (4 ani), în Dubai.

Ilinca Vandici, jefuită în aeroport. „Am uitat să blochez bagajul”

„Inelele le-am lăsat pe noptieră, iar, chiar înainte să ieșim din camera de hotel, am hotărât să nu le mai pun. Mă gândeam că e zborul lung și că mă vor deranja, așa că le-am așezat în săculețul de bijuterii, apoi în bagaj. Nu mi-a trecut prin minte nicio secundă că s-ar putea întâmpla așa ceva”, a povestit prezentatoarea TV, pentru Click!.

„Am ajuns la aeroport, agitație, am uitat să blochez bagajul, nu am mai avut timp să îl sigilez, iar, când am ajuns acasă, am văzut că șnurul de la săculeț era rupt. Mai aveam alți săculeți mai mari cu bijuterii, dar care nu erau prețioase, erau împrăștiate peste tot, în bagaj”, a mai spus.

„Inelele nu mai erau. Când am scos fiecare haină din bagaj am mai găsit doar verigheta și un inel cu safir, dintre toate care erau acolo… Astea căzuseră, probabil, în grabă, când au rupt săculețul. Pe cele rămase în săculeț le-au luat…”, a completat Ilinca.

Pe 31 ianuarie 2022, soțul prezentatoarei Kanal D a împlinit 30 de ani. Cu ocazia aniversării acestuia, Ilinca a scris în mediul online: „La mulți ani, soțul meu, iubitul meu, partenerul meu, prietenul meu!!! 🥂🥂🎉🎉❤️❤️ Să-ți fie viața o poveste plină de iubire, împliniri și zâmbete! Oricum ar fi, noi vom sta mereu lângă tine! Te iubim!!! ❤️❤️❤️❤️”.

Perechea s-a cunoscut în anul 2015, prin intermediul unor prieteni comuni. „Cineva ne-a făcut cunoștință absolut întâmplător. Ulterior am aflat că, de fapt, el mă plăcea de mai multă vreme, dar niciodată nu a fost un moment propice pentru a ne cunoaște. Și poate că a fost mai bine așa. Nu-l cunoșteam, nu știam nimic despre el”, mărturisea prezentatoarea TV în trecut.

„Mi-a plăcut la prima vedere. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, e nevoie de ceva mai mult ca să iubești. Am ieșit de câteva ori cu grupul de prieteni din care făceam parte. Ulterior, am ieșit doar noi doi, ca să ne cunoaștem, și așa s-a înfiripat totul”, a încheiat atunci.

Cum a fost prezentatoarea TV cerută în căsătorie

„De ziua lui s-a întâmplat, la o petrecere cu vreo 200 de oameni. În fața tuturor, a luat microfonul și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui… Noi ne-am cunoscut în iunie, de ziua mea, iar el m-a cerut în căsătorie în ianuarie, de ziua lui. Nu mi-am imaginat că vrea să mă ceară de soție la acea petrecere”, a mai povestit Ilinca Vandici.

