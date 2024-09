Teo Trandafir și Ilinca Vandici, despre reacția Biancăi Drăgușanu după ce a fost amendată: „Mașina ta costă 250.000 de euro”

Bianca Drăgușanu a fost amendată zilele trecute, după ce ar fi parcat mașina sa de lux într-un loc nepermis. Deși amenda a fost de 200 lei, vedeta a criticat dur sancțiunea primită. Acest incident a fost discutat și de Ilinca Vandici și Teo Trandafir, care nu au înțeles de ce s-a supărat fosta prezentatoare de televiziune, având în vedere prețul mașinii sale.

Bianca Drăgușanu, amendată cu 200 lei

Bianca Drăgușanu a primit zilele trecute o amendă în valoare de 200 lei, după ce a parcat mașina sa de lux, în valoare de câteva sute de mii de euro, într-un loc nepermis. Supărată peste măsură, vedeta a distribuit pe pagina sa de Instagram o imagine cu amenda primită.

„200 lei parcare! Japcă și tupeu ordinar”, este mesajul Biancăi care a însoțit imaginea.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au vorbit în emisiunea lor, „Follow us”, de pe Kanal D, despre reacția acesteia, ținând cont că Bianca Drăgușanu deține o mașină în valoare de sute de mii de euro.

Pe de altă parte, cele două prezentatoare au înțeles că vedeta a fost nevoită să parcheze ilegal ținând cont de faptul că locurile de parcare din București sunt puține.

„S-a supărat Bianca Drăgușanu și eu n-am înțeles de ce s-a supărat. Ea are o mașină evaluată de specialiști la 250 de mii de coco. Când ai o mașină de 250 de mii de coco ce faci cu ea? Bravo! Trebuie s-o parchezi. Ca s-o parchezi, trebuie să găsești un loc în București, ceea ce este contradicție în termeni, adică ori București, ori loc de parcare, trebuie să te hotărăști”, a spus Teo Trandafir.

Prezentatoarele, surprinse de reacția Biancăi Drăgușanu

Teo Trandafir a precizat că Bianca Drăgușanu și-ar fi parcat mașina pe un loc care nu îi aparținea, de aici și amenda primită.

„Fata a parcat mașina, se duce unde are treabă și, când se întoarce, amendă. Cât credeți? 200 de lei. Și așa s-a supărat și așa s-a necăjit. Au venit polițiștii și au verificat locurile de parcare și nu era locul ei”, a explicat Teo.

Pe de altă parte, atât Teo Trandafir cât și Ilinca Vandici nu au înțeles de ce vedeta a fost atât de supărată pentru amenda primită, ținând cont de faptul că Ilincăi i-a fost ridicat autovehiculul, după ce a parcat în fața porții unui centru cultural, procesul de recuperare fiind unul dificil.

„Păi și atunci de ce atâta caz pentru 200 de lei?”, s-a întrebat Ilinca Vandici.

„Asta te întreb. Din moment ce mașina ta costă 250.000 de euro”, a subliniat Teo Trandafir.

Sursă foto: Instagram

