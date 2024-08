Cum se înțelege Nicoleta Nucă cu fostul logodnic: „Nu mă gândeam că o să trăiesc în viața asta o astfel de despărțire”. Ce i se reproșează în relații

Nicoleta Nucă (30 ani) s-a despărțit de logodnicul ei, toboșarul Alex Ursache, după șapte ani de relație. Cei doi se logodiseră și voiau să se căsătorească în momentul în care au decis să o ia pe drumuri separate. Invitată în podcastul „Te ascult”, realizat de Ilinca Vandici, artista a dezvăluit cum se înțelege în prezent cu fostul logodnic, dar și ce i-au reproșat bărbații cu care a avut o relație.

Nicoleta Nucă, despre despărțirea de Alex Ursache

Nicoleta Nucă a fost pe punctul de a ajunge în fața altarului, însă a luat decizia de a nu merge mai departe în viață alături de Alex Ursache, astfel că relația lor s-a încheiat după 7 ani de iubire.

Artista a mărturisit că a fost vorba de o despărțire amiabilă și că ea și fostul ei iubit au rămas în relații bune.

„A fost prima relație în care am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite și într-un mod amiabil, frumos, matur. Ne-am dat seama că la un moment dat am crescut în direcții diferite. Ne-am dorit lucruri diferite. Am ajuns într-un punct în care dorințele noastre nu mai coincid. Suntem în relații super ok și acum. Nu mă gândeam că o să trăiesc în viața asta o astfel de despărțire. Am rămas în relații bune și cu familia lui, el cu părinții mei. Suntem bine”, a afirmat Nicoleta Nucă în podcastul „Te ascult”.

Cântăreața a anunțat despărțirea de Alex Ursache în luna mai a acestui an, prin intermediul unui mesaj pe Instagram. La momentul respectiv, ea a anunțat că nmu va dezvălui în presă sau în mediul online care au fost motivele pentru care au luat decizia de a se separa.

Citește și: Nicoleta Nucă, dezvăluiri despre relaţia toxică în care a fost. Pe cine se bazează după despărţirea de logodnic: „E foarte greu”/ Exclusiv

Citește și: De ce nu a băut Nicoleta Nucă apă timp de 15 ani. „O să fiu foarte sinceră!”

Ce i-au reproșat foștii iubiți

Nicoleta Nucă spune că toți bărbații cu care a avut o relație i-au reproșat un singur lucru: că nu este o femeie afectuoasă. Mai mult, ea a mărturisit că a perpeuat relații toxice și că nu va accepta niciodată să fie înșelată.

De asemenea, artista consideră că este „femeia perfectă” într-o relație pentru că alege să oferă spațiu partenerului și nici nu este geloasă.

„În toate relațiile mele mi s-a reproșat că nu sunt o femeie foarte afectuoasă. Că nu sunt caldă, lipicioasă. Dacă eu nu am văzut asta acasă, normal că modelul meu comportamental era respingerea. Am reușit să nu mai aduc în relație bagajul pe care îl port. Comunicarea este cheia. Am perpetuat relații toxice, în trecut. Nu pot accepta înșelatul, trădarea de orice fel. Asta înseamnă că mă lipsești de respect. Mereu am zis că eu sunt femeia perfectă în relație. Nu sunt genul ăla de femeie cicălitoare, îți las spațiu, te las să ai timpul tău cu tine. Pentru că și eu vreau asta la rândul meu”, i-a spus Nicoleta Nucă gazdei sale, Ilinca Vandici.

Citește și: Ce este nevoit Mihai Albu să facă toată viaţa, după ce a fost diagnosticat cu cancer

Citește și: Mario Fresh, aniversare de 25 de ani în brațele iubitei, Alexia Eram. Povestea de dragoste dintre artist și fiica Andreei Esca: „Am avut și rupturi”

Artista a explicat că ea este o persoană fidelă și că oferă tot ce are mai bun partenerului ei.

„Merg pe încredere foarte mult, poate sunt inconștientă, la cum sunt oamenii. Nu am înșelat niciodată. Nu sunt deranjantă, nu sunt geloasă. Mulți bărbați au impresia că nu îi iubești dacă nu ești geloasă. Asta pleacă și din încrederea în mine. Am învățat să mă montez singură. Pot să ofer foarte multe în relații, sunt genul de om care se oferă pe tavă. Sunt până în prostie de loială”, a mai spus ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicoleta Nucă

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News