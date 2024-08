Mario Fresh, aniversare de 25 de ani în brațele iubitei, Alexia Eram. Povestea de dragoste dintre artist și fiica Andreei Esca: „Am avut și rupturi”

Mario Fresh împlinește astăzi, 9 august, 25 de ani. Artistul se sărbătorește la munte alături de iubita lui, Alexia Eram, fiica prezentatoarei știrilor Pro TV, Andreea Esca.

Mario Fresh, aniversare de 25 de ani în brațele iubitei, Alexia Eram

Mario Fresh își sărbătorește aniversarea de 25 de ani la munte, unde a participat la un eveniment dedicat mașinilor customizate. Artistul nu este singur, ci cu iubita lui, Alexia Eram (23 de ani). Cei doi formează un cuplu din iulie 2016.

„La mulți ani persoanei mele preferate! Îmi faci viața frumoasă! Te iubesc la nebunie!”, a scris Alexia Eram pe Instagram, în dreptul mai multor imagini, printre care și una de la începutul relației cu Mario Fresh. „La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc cel mai mult!”, a scris fiica Andreei Esca și la Instagram Story.

„La mulți ani celui mai BUN frate din întreg universul! Te iubesc!”, a scris și Raluca Gălățanu, sora artistului, în mediul online.

„La mulți ani, inima mea! Te iubesc infinit”, a scris mama artistului, Claudia Gălățanu, la Instagram Story. „La mulți ani! 25!”, a fost și mesajul lui Mihai Gălățanu, tatăl lui Mario, pe rețelele sociale.

Povestea de dragoste dintre Mario Fresh și Alexia Eram

Prima oară s-au întâlnit în 2015

Alexia Eram și Mario Fresh s-au cunoscut la aniversarea de 15 ani a Alexiei. Părinții acesteia din urmă, Andreea Esca și Alexandre Eram, au surprins-o cu un concert susținut de artist, știind că îl simpatiza. Atunci însă, nimic nu s-a legat între ei.

„Am cântat în 2015 la ziua ei, nu ne cunoșteam. Ea era fanul meu, mă plăcea foarte mult. Eu spuneam la microfon: «La mulți ani, Alexia!». Dar nu știam cine e Alexia, mă uitam în stânga, în dreapta, erau zeci de fete în fața mea”, a povestit Mario Fresh în primăvara anului 2024, pentru Libertatea.ro.

Antonia le-a făcut cunoștință în 2016

În 2016, Alexia și Mario s-au reîntâlnit la lansarea unui videoclip de-al lui Alex Velea, într-un club din București, unde Antonia le-a făcut cunoștință.

„Eu tânjeam după o relație (…) și o căutam așa, când o să apară și la mine. A apărut și a fost tare rău de tot, a fost superfrumos”, a mai povestit Mario Fresh, pentru sursa citată anterior.

Au aniversat 8 ani de relație în iulie 2024

Alexia și Mario au aniversat opt ani de relație pe 30 iulie 2024. „8 ani plini de iubire”, a scris Alexia pe Instagram atunci, în dreptul mai multor fotografii cu Mario.

Acești opt ani nu au trecut fără provocări pentru cei doi. „Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut”, povestea artistul pe YouTube în 2022, într-un videoclip pe care între timp l-a șters.

Nu locuiesc împreună

„Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, mai spunea Mario Fresh în același videoclip șters de pe YouTube.

Alexia Eram vrea o nuntă „grandioasă”

În septembrie 2021, la Kanal D, despre o viitoare cerere în căsătorie, Alexia Eram spunea: „Aș vrea să mă surprindă. Sunt foarte schimbătoare, aș vrea să fie și mai intimă și măreață, nu știu, să facă și el o combinație”.

Despre nuntă, tot atunci, Alexia mai spunea: „Aș vrea să fie grandioasă, dar aș vrea și o nuntă așa mai intimă”, iar despre copii: „Doi copii îmi doresc, fată și băiat. Aș vrea să fie fată prima și să fie tot Fecioară (ca ea și ca mama ei – n.red.), iar al doilea băiat (ca fratele ei, Aris Eram – n.red.)”.

Vor să fie părinți tineri

Deși au spus că-și doresc să fie părinți tineri, Alexia Eram și Mario Fresh nu se văd având copii foarte curând.

„Și eu mă văd o mamă tânără, [pe la] 27, 28 [de ani]”, mărturisea Alexia în 2020, în emisiunea „La Măruță”. „Îmi doresc o familie. Amândoi suntem cu familia. Ne dorim familie, copii”, a mai spus.

„Suntem familiști, dar momentan în doi”, a încheiat Mario atunci.

Alexia Eram, prin ochii lui Mario Fresh: „Probabil cea mai răbdătoare ființă”

În aprilie 2024, Mario Fresh a făcut dezvăluiri rare despre relația pe care o are cu Alexia Eram, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Alexia este omul care mă înțelege și probabil cea mai răbdătoare ființă. Orice om care o cunoaște este un om norocos. O zic nu doar pentru că e un interviu în care oamenii trebuie să citească cuvinte frumoase, ci pentru că Alexia merită cuvintele acestea în fiecare zi. Rezistăm pentru că ne acceptăm amândoi cu bune și cu rele. Trebuie să găsești persoana care te vede chiar și atunci când ți-ai dori să fii invizibil. Persoana care vede tot și nu se sperie. Calitatea ei e înțelegerea, în ciuda faptului că publicul a văzut ambiția și spiritul competitiv. (râde) Pe plan personal este un om îngăduitor și răbdător. Defectul ei sunt eu. (râde)”, a spus Mario Fresh, într-un interviu pentru Unica.ro.

Cum a început cariera muzicală a lui Mario Fresh

Mario Gălățanu, cunoscut de public sub pseudonimul Mario Fresh, și-a propus de la o vârstă fragedă să devină cântăreț. În 2008, la doar 9 ani, Mario a pregătit un CD cu piese înregistrate de el special pentru Alex Velea. Fără să stea pe gânduri, solistul l-a luat pe Mario sub aripa lui și l-a semnat la casa lui de discuri, Golden Boy Society.

Relația de prietenie dintre Alex Velea și Mario Fresh, care au participat împreună la „Asia Express” în 2020, s-a destrămat în toamna aceluiași an. „Eu și Antonia am văzut în ei (Mario Fresh și Lino Golden – n.red.) ambiție, talent și ne-am dorit ca acești copii să reușească. (…) Le-am oferit exact ce-mi doream pentru mine în copilărie, sprijin, susținere. (…) Faima și succesul au, din păcate, puterea de a-ți influența caracterul”, mai spunea Alex Velea pe YouTube, în octombrie 2020.

