Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Giulia Anghelescu (36 de ani) a vorbit despre cum i-a schimbat viața pandemia, despre intervenția de mărire a sânilor, dar și despre relația cu soțul ei, Vlad Huidu.

Giulia Anghelescu a vorbit despre intervenția de mărire a bustului

Perechea are doi copii, un fiu și o fiică, Mikael și Antonia. După cea de-a doua sarcină, artista a dat jos 30 de kg. „După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc.

Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: «Haide, vino pe la mine!». De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.

De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, s-a întâmplat în ianuarie, am zis: «Gata, mă duc și fac asta”, a dezvăluit artista.

Întrebată de Adela ce o întorcea din drum, Giulia a completat: „Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul [că am făcut o astfel de operație].

Eu așa am făcut și după rinoplastie, deși acolo a fost o treabă medicală în principiu și chiar era nevoie. Am zis că lasă, că nu știu ce”.

În izolare, Giulia și soțul ei s-au redescoperit

Înainte ca 2020 să înceapă, Giulia și-a propus ca acest an să fie cel mai bun pentru ea și mărturisește că așa a și fost. „Cred că cel mai important este faptul că în sfârșit am reușit să stau acasă cu cei mici, lucru pe care mi-l doream de mulți ani. (…)

Pentru mine și soțul meu a fost cel mai bun an ever. (…) A fost cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Nu știam multe lucruri unul despre altul. În martie, când am intrat în izolarea cea mare, am zis: «Vlade, dacă ieșim de aici fără să ne tăiem, să ne tranșăm, suntem ok».

Nu că am ieșit mai bine și suntem mai bine, dar ne-am redescoperit și totul merge mult mai ușor la noi în familie. Știu, e șocant! Sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot.”

Tot anul acesta, Giulia a lansat o nouă piesă, Absent. „E un proiect la care am lucrat cu mare drag”, a mărturisit.

