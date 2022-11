Gianina Corondan a dezvăluit secretele siluetei sale de invidiat: “În alimentație încerc să merg pe minimalism”/ EXCLUSIV

Gianina Corondan se numără printre vedetele, care au reușit, de-a lungul timpului, să își păstreze formele intacte. Pe lângă genele bune, ea ne-a mărturisit că renunță temporar la anumite alimente și că a optat pentru un frigider mic…cam jumătate dintr-un frigider normal, tocmai pentru a nu avea provizii serioase de mâncare, ci strictul necesar.

Cum se menține Gianina Corondan în formă

Gianina Corondan a prezentat în vară emsiunea “Destinația anului 2022” la Prima TV, iar când nu e prezentă pe micul ecran se ocupă de organizări de evenimente, precum “Designeri în vitrină”, proiect prin care a deschis vitrinele unor producători români, unor fabrici și magazine românești pentru alți designeri ca să se susțină reciproc.

Indiferent dacă apare sau nu pe sticlă, Gianina Corondan pare neschimbată și are aceeași siluetă de invidiat. “În primul rând e genetică treaba”, ne avertizează ea. În pandemie, vedeta TV a descoperit că îi place să facă pâine și a exagerat un pic cu consumul ei, după cum ne-a povestit.

“În pandemie am pus și eu niște pâinici la activ, mă specializasem în făcut pâine, eram gata gata să-mi deschid brutărie, că bunicul meu a fost brutar în Ardeal, pe vremea când era mină în Sălaj și făcea pentru mină. Nu mă lua el la mină, era destul de grea munca aia, dar ne aducea specialități acasă și eu am învățat gustul adevărat al pâinii de acolo, îmi dau seama că în București nu e pâine deloc potrivită sănătății noastre. În pandemie mi-am făcut numai eu pâinile mele, după aceea m-am mai lenevit, am mai încercat. Am perioade când încerc să mă las de pâine uite așa , o perioadă nu mai vreau dulciuri, o perioadă nu mănânc pâine”, a declarat, pentru Unica.ro. Gianina Corondan.

Gianina Corondan: “Am un frigider mic care se umple imediat”

Prezentatoarea TV recunoaște că a optat pentru un frigider de dimensiuni mici, tocmai pentru a evita să aibă în casă provizii de mâncare și implicit tentații culinare.

“În alimentație încerc să merg pe minimalism, am un frigider mic, ăsta e secretul, jumate de frigider normal să zicem, și ăla se umple imediat cu 2 sticle și 3 recipiente. Încerc să îl țin gol. La mine sensul gătitului este a se face repede și a fi gustos, dar repede nu stau să fac rulade și împachetări și prăjituri întoarse, nu, totul simplu și de efect, adică cu sosuri, cu o friptură”, a mărturisit, pentru Unica.ro, Gianina Corondan.

Merge constant la pilates

Chiar dacă are gene bune și scoate temporar din alimentație painea și dulciurile, Gianina Corondan este conștientă că sportul are un rol esențial în primul rând pentru sănătate. Vedeta a avut noroc să găsească antrenori motivanți, care au reușit să o determine să vină constant la sală. În prezent, vedeta și-a format obiceiul de a face mișcare constant și se declară încântată. În plus, sportul o ajută și să se mențină într-o formă de invidiat.

“Mă duc la o foarte mică sală de pilates și fetele de acolo sunt atât de convingătoare, că eu nu aș face, mă determină să fac multe alte lucruri, orice plan e mult mai interesant, chiar și să dau cu aspiratorul decât să mă duc să alerg. Ele au o persuasiune și un fel atractiv de a face orele, încât mă duc acolo și număr și gâfâi. De fiecare dată mă mir și mă închin așa: Doamne, cum mă puteți aduce voi aici! E incredibil ce înseamnă priceperea și relația bună”, ne-a povestit ea încântată de rezultate.