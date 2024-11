Gabriel Cotabiță și-a dorit să fie incinerat. „Pe 1 noiembrie am vorbit ultima data cu el!” Dezvăluirile apropiaților despre ultimele zile de viață ale artistului

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață sâmbătă, 23 noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. Trecerea artistului în neființă a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au iubit, cunoscut și ascultat muzica de-a lungul anilor. Unul dintre vechii și bunii săi prieteni a dezvăluit că îndrăgitul cântăreț și-a dorit să fie incinerat după moarte.

Gabriel Cotabiță și-a dorit să fie incinerat

Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgență din București, din cauza unui șoc cardiogen survenit pe fondul problemelor de sănătate mai vechi. Artistul se afla de aproape două săptămâni în comă, însă familia a păstrat informația secretă, dorindu-și discreție maximă cu privire la starea sa. Trupul neînsuflețit al cântărețului a fost depus la Capela Cimitirului Bellu, din București, unde prietneii, colegii de breaslă și fanii au mers pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Trupul său neînsuflețit a fost incinerat marți 26 noiembrie 2024, la Crematoriul Vitan Bârzești, din București. Conform spuselor lui Iulian Vrabete, unul dintre prietenii săi din copilărie, regtretatul cântrăreț și-a dorit acest lucru.

„Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut, nu-și găsea cartea de muncă… Nu eram în țară când am aflat că a murit. A făcut AVC și a fost internat în spital, 10 zile a durat povestea aceasta. Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie atunci am vorbit ultima data cu el.

De ziua lui nu mi-a răspuns. L-am înțeles, ca și eu cu ani în urmă am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”, a declarat Iulian Vrabete, în exclusivitate, pentru viva.ro.

Vestea morții lui Gabriel Cotabiță a fost făcută publică pe rețelele de socializare de dirijorul Ionel Tudor.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)!



Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a scris Ionel Tudor pe Facebook.

Familia a cerut discreție totală cu privire la funeraliile artistului

După deces, familia artistului a transmis un mesaj, tot în mediul online, pentru a anunța unde își va duce somnul de veci. Soția și fiicele cântărețului au spus că funeraliile vor avea loc într-un cadru restrâns:

„Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni – 25.11.2024 – la Capela Cimitirului Ortodox Bellu între orele 08:00-20:00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns.



Dorim să îl onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, Familia Cotabiță.”

