Gabi Bădălău rupe tăcerea după despărțirea de Bianca Drăgușanu. „Nu sper la nicio împăcare!” Ce spune despre presupusa relație cu Ema Uta

Gabi Bădălău a făcut noi declarații despre zvonul apărut zilele trecut cum că el și Ema Uta ar forma un cuplu. Afaceristul a vorbit și despre despărțirea de Bianca Drăgușanu, precizând că nu își dorește să se mai împace ea.

Gabi Bădălău nu dorește să se împace cu Bianca Drăgușanu

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au despărțit la sfârșitul anului trecut, după o relație de patru ani. Cei doi au mai trecut prin despărțiri și împăcări de-a lungul timpului, dar acum pare să fie definitiv. Despre fosta iubită, Bădălău a declarat recent că a fost frumos ce a avut cu ea, dar acum nu mai speră la niciun fel de împăcare cu Bianca.

”Am avut cu Bianca o relație mișto, a durat patru ani de zile, sper să rămână o relație cu respect, să ne păstrăm o anumită decență pentru ce a fost între noi, pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Ne-am despărțit de vreo trei luni de zile, nu am nicio obligație față de nimeni. Nu sper la nicio împăcare, am decis amândoi să ne despărțim” – a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

Gabi Bădălău, deranjat de zvonurile apărute cu privire la viața lui privată

În urmă că câteva zile au apărut unele zvonuri potrivit cărora Gabi Bădălău și make-up artista Ema Uta ar forma cel mai nou cuplu din showbiz. S-a spus despre cei doi că s-ar fi cuplat după o întâlnire în Dubai, iar apoi ar fi petrecut câteva zile împreună. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a vorbit recent despre acest zvon și a precizat că viața lui privată nu este treaba nimănui.

”Nu vreau să îmi expun viața publică. Nu cred că e nici grija voastră, nici a altcuiva ce prietenii am sau ce legături am, sau ce fac cu viața mea personală. Nu am ce să confirm. În primul rând, sunt un tip singur de vreo două, trei luni, nu am nicio obligație față de nimeni, și dacă vorbesc cu vreo anumită domnișoară, în speță – Ema, care și ea este singură, nu văd pe cine să deranjeze lucrul acesta. (…) Eu vreau să am o viață liniștită. E problema mea dacă e un sâmbure de adevăr, sunt un bărbat singur, Ema e o femeie singură. (…) Nu vreau să îmi expun viața privată” – a declarat afaceristul la Antena Stars.

Citeşte şi: Ema Uta neagă că ar forma un cuplu cu Gabi Bădălău. „Sunt niște invenții!” Make-up artista a răbufnit în urma zvonurilor apărute. „Facem și copii și nepoți între timp!”

Citeşte şi: Gabi Bădălău, reacție după ce s-a zvonit că ar fi curtat-o pe Ema Uta. „Am tot dreptul. Sunt un bărbat singur!” Ce spune despre relația cu Bianca Drăgușanu

Citeşte şi: Ce au decis procurorii în scandalul penal dintre Claudia Pătrășcanu și fosta soacră. Artista, reacție neașteptată: „Viața este foarte scurtă. Se pot întâmpla multe”

Citeşte şi: Gabi Bădălău, prima reacție după cearta cu Bianca Drăgușanu, la care au intervenit polițiștii: „Un exces de zel”

Ema Uta neagă că ar avea o relație cu Gabi Bădălău

Ema Uta a avut și ea o reacție cu privire la zvonul legat de Gabi Bădălău și presupusa relație cu el. Tânăra a negat informațiile apărute despre ea și s-a declarat deranjată de situație.

„Nu știu ce rost are să dezmint dacă oamenii inventează încontinuu lucruri despre mine. Eu o lună am fost în Abu Dhabi, pentru că am câteva lucruri de făcut cu jobul meu și urmează să plec lunar acolo. Nu am treabă cu Dubaiul, cu Istanbulul, cu nimic. Efectiv, sunt niște invenții. O să trimit notificare de la avocat. Facem și copii și nepoți între timp și tot se continuă să se combine între noi”, a declarat Ema Uta, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News